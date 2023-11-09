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    • Российский тренер дисквалифицирован на три матча из-за оскорблений судьи

    Российский тренер дисквалифицирован на три матча из-за оскорблений судьи

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера тольяттинского «Акрона» Евгения Калешина на три матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра в матче Пути регионов Кубка России с «Волгарем» (0:1).

    «Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин дисквалифицирован на три матча Кубка России за оскорбительное поведение с использованием нецензурной брани в отношении первого помощника судьи в матче с «Волгарем», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    • После поражения от «Волгаря» «Акрон» завершил выступление в Кубке России.
    • Тольяттинцы лидируют в Первой лиге с 35 очками после 17 матчей.

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    Источник: ТАСС

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    09.11.2023 16:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 19 часов назад

      Запоздалая мстя ? Торчат розовые ушки.. Теперь Фся Страна точно Кубок возьмёт.))
      Бояться больше некого.

      4
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Цугундeр 14 часов назад

      гундер, не сикай раньше времени, у вас еще будет время обсудить дела с Лёликом

      1
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      Рейтинг: +1960

      Спартач80 > Цугундeр 13 часов назад

      Мдаааа....Ну ты и тупая, педикулёзная мразота....

      0
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Спартач80 4 часа назад

      Всё?)
      "Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь **** из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.
      Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью."
      Ты ,смотрю, и десятком обходишься , отрыжка маргинальная.

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      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Suvorov71 4 часа назад

      Суслика напоминаешь.) Когда суслику грозит опасность ( а чтобы достать его из норы туда просто воду льют) -он задницей изнутри вход затыкает. Ну , так себе зрелище..(
      А достанешь -приятный умилительный зверёк.
      Так и тебя читать , не поймёшь - толи жопа , толи сам суслик.)

      3
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > Цугундeр 55 минут назад

      гундер, ты не обижайся, что я гундер пишу- не нравится мне цугундер неприятное немецкое слово да и его значение не приятно, а за срвнение спасибо, вас то толькос помойкой сравнивают, так чтобез обид

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      Рейтинг: +639

      Цугундeр > Suvorov71 29 минут назад

      Нет вопросов . Гундер , так Гундер. Хоть Дергун . Лишь бы ты херь не нёс , а был реальным сусликом .)

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