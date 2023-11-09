Российский тренер дисквалифицирован на три матча из-за оскорблений судьи

Запоздалая мстя ? Торчат розовые ушки.. Теперь Фся Страна точно Кубок возьмёт.))
Бояться больше некого.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера тольяттинского «Акрона» Евгения Калешина на три матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра в матче Пути регионов Кубка России с «Волгарем» (0:1).
«Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин дисквалифицирован на три матча Кубка России за оскорбительное поведение с использованием нецензурной брани в отношении первого помощника судьи в матче с «Волгарем», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
- После поражения от «Волгаря» «Акрон» завершил выступление в Кубке России.
- Тольяттинцы лидируют в Первой лиге с 35 очками после 17 матчей.