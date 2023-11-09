Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский тренер дисквалифицирован на три матча из-за оскорблений судьи

Российский тренер дисквалифицирован на три матча из-за оскорблений судьи

9 ноября 2023, 16:42
3

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера тольяттинского «Акрона» Евгения Калешина на три матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра в матче Пути регионов Кубка России с «Волгарем» (0:1).

«Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин дисквалифицирован на три матча Кубка России за оскорбительное поведение с использованием нецензурной брани в отношении первого помощника судьи в матче с «Волгарем», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

  • После поражения от «Волгаря» «Акрон» завершил выступление в Кубке России.
  • Тольяттинцы лидируют в Первой лиге с 35 очками после 17 матчей.

Еще по теме:
Расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России-2024/25 1
Определено расписание группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2024/25
Романцев: «Нынешний формат Кубка России противоречит самой идее турнира» 5
Источник: ТАСС
Россия. Кубок Россия. Первая лига Акрон Волгарь Калешин Евгений
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1699538325
Запоздалая мстя ? Торчат розовые ушки.. Теперь Фся Страна точно Кубок возьмёт.)) Бояться больше некого.
Ответить
Главные новости
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
2
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
7
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Все новости
Все новости
Тренер «Спартака», выступавший за сборную России, вновь сыграл в Кубке в 39 лет
Вчера, 21:10
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
Вчера, 18:36
2
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
11
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+