Баринов не сыграет за сборную России в ноябре: известна причина

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит ноябрьский сбор национальной сборной России.
Он не поможет команде по медицинским показаниям.
«После игры против «Спартака» у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команды», – сказал главный врач «Локо» Игорь Калюжный.
- Россия 20 ноября встретится с Кубой.
- Товарищеский матч пройдет в Волгограде.
- 27-летний Баринов в этом сезоне забил 1 гол в 17 играх.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»