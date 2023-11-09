Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Баринов не сыграет за сборную России в ноябре: известна причина

    Баринов не сыграет за сборную России в ноябре: известна причина

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит ноябрьский сбор национальной сборной России.

    Он не поможет команде по медицинским показаниям.

    «После игры против «Спартака» у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команды», – сказал главный врач «Локо» Игорь Калюжный.

    • Россия 20 ноября встретится с Кубой.
    • Товарищеский матч пройдет в Волгограде.
    • 27-летний Баринов в этом сезоне забил 1 гол в 17 играх.

    Новости по теме
    Агент Баринова раскрыл серьезность травмы капитана «Локомотива»
    Баринов – журналисту: «Ты в своем уме?!» 10
    Баринов объяснил свою ошибку в игре с Кенией
    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2023 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 21 час назад

      Незаменимых игроков в сборной России нет. Пусть лечится и поправляет здоровье.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+