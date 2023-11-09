Баринов не сыграет за сборную России в ноябре: известна причина

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пропустит ноябрьский сбор национальной сборной России.

Он не поможет команде по медицинским показаниям.

«После игры против «Спартака» у Дмитрия Баринова появились незначительные мышечные проблемы. После проведенного совместно со штабом национальной сборной России медицинского обследования было принято решение о нецелесообразности участия Дмитрия в ближайшем сборе национальной команды», – сказал главный врач «Локо» Игорь Калюжный.