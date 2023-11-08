Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Бенфики», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Реал Сосьедад»: Алекс ,Муньос, Субельдия, Элустондо, Ле Норман, Субименди, Мерино, Мендес, Мугуруза, Оярсабаль, Кубо.
Главный тренер: Иманол Альгуасил
«Бенфика»: Трубин, Силва, Морато, Аурснес, Отаменди, Невеш, Ди Мария, Мариу, Силва, Луиш, Кабрал.
Главный тренер: Рогер Шмидт
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Бенфика»
- Прямой эфир матч покажет «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»