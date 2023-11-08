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    • «Реал Сосьедад» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    «Реал Сосьедад» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Бенфики», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал Сосьедад»: Алекс ,Муньос, Субельдия, Элустондо, Ле Норман, Субименди, Мерино, Мендес, Мугуруза, Оярсабаль, Кубо.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    «Бенфика»: Трубин, Силва, Морато, Аурснес, Отаменди, Невеш, Ди Мария, Мариу, Силва, Луиш, Кабрал.

    Главный тренер: Рогер Шмидт

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Бенфика»

    Реал Сосьедад-Бенфика смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 11:46
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