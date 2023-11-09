Статистика Захаряна в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Еще подал в матче два угловых. Но для более объективной оценки его игры, 12 минут будет мало. Хорошо еще что счет, при его нахождении на поле, не изменился.
Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сыграл с «Бенфикой» (3:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Российский футболист провел второй матч в ЛЧ – первый был 24 октября.
WhoScored дал такую статистику Захаряна:
- минуты на поле – 12;
- передачи – 5;
- точность пасов – 80%;
- оценка – 5,98.
Захарян поучаствовал в девяти играх «Сосьедада», проведя на поле 213 минут без учета добавленного времени. У него нет голевых действий.