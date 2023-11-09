Статистика Захаряна в матче ЛЧ с «Бенфикой»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сыграл с «Бенфикой» (3:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Российский футболист провел второй матч в ЛЧ – первый был 24 октября.

WhoScored дал такую статистику Захаряна:

минуты на поле – 12;

передачи – 5;

точность пасов – 80%;

оценка – 5,98.

Захарян поучаствовал в девяти играх «Сосьедада», проведя на поле 213 минут без учета добавленного времени. У него нет голевых действий.