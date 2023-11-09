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    Статистика Захаряна в матче ЛЧ с «Бенфикой»

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сыграл с «Бенфикой» (3:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Российский футболист провел второй матч в ЛЧ – первый был 24 октября.

    WhoScored дал такую статистику Захаряна:

    • минуты на поле – 12;
    • передачи – 5;
    • точность пасов – 80%;
    • оценка – 5,98.

    Захарян поучаствовал в девяти играх «Сосьедада», проведя на поле 213 минут без учета добавленного времени. У него нет голевых действий.

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    Источник: WhoScored

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    09.11.2023 08:56
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 20 часов назад

      Еще подал в матче два угловых. Но для более объективной оценки его игры, 12 минут будет мало. Хорошо еще что счет, при его нахождении на поле, не изменился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17248

      Алексей З 9 ноября, 09:46

      Как бы понять , для чего приводят эту статистику ?
      Человек и в Динамо ни чем не выделялся , попал в готовую команду , в ЛЧ.
      Надо просто порадоваться за парня , а не пытаться как-то всё в негативе представить.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 9 ноября, 09:38

      Мда

      0
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