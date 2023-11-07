Уткин отреагировал на поражение «Барсы» от «Шахтера», сравнив Хави с Геничем

Бывший комментатор Василий Уткин высказался о результате матча «Шахтер» – «Барселона».

Команды играли в Гамбурге.

«Шахтер» победил со счетом 1:0.

«Барса» за весь матч один раз пробила в створ ворот соперника.

«Господи, «Барса»-то в какой заднице! Проиграла класико, ведя в счете; «Сосьедад» тeр ей щеки об газон «Аноэты», чудом не забил, игру вытащил дико злой всем этим Араухо; и вот теперь бездомный «Шахтeр» обыгрывает ее всухую в Лиге чемпионов.

Хави – как Костя Генич: прекрасен и при этом переоценен. Драматический случай!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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