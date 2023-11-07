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    • Уткин отреагировал на поражение «Барсы» от «Шахтера», сравнив Хави с Геничем

    Уткин отреагировал на поражение «Барсы» от «Шахтера», сравнив Хави с Геничем

    Бывший комментатор Василий Уткин высказался о результате матча «Шахтер» – «Барселона».

    • Команды играли в Гамбурге.
    • «Шахтер» победил со счетом 1:0.
    • «Барса» за весь матч один раз пробила в створ ворот соперника.

    «Господи, «Барса»-то в какой заднице! Проиграла класико, ведя в счете; «Сосьедад» тeр ей щеки об газон «Аноэты», чудом не забил, игру вытащил дико злой всем этим Араухо; и вот теперь бездомный «Шахтeр» обыгрывает ее всухую в Лиге чемпионов.

    Хави – как Костя Генич: прекрасен и при этом переоценен. Драматический случай!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    07.11.2023 23:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида 7 ноября, 23:50

      умеет всё же жирный постебаться. причём по взрослому. а не как Слуцкий с Дзюбой

      5
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      Рейтинг: +54

      bulls27 > Project Бабангида 8 ноября, 09:42

      Не стыдно,баран,смеяться ? Василий болен . Когда нить и тебя ,утырок,это коснётся .

      0
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      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида > bulls27 8 ноября, 09:52

      тебя бедолага я вижу уже коснулось) ну как миниму диарея. хотя лучше бы запор

      1
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