Петржела: «Сборная Чехии даже за 100 миллионов не сыграет с Россией»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела убежден, что сборная Чехии не будет играть с Россией ни при каких обстоятельствах.

«К сожалению, ноль процентов, что сборная Чехии проведет товарищеский матч с Россией. Это невозможно даже за 100 миллионов евро.

Этого не случится ни за какие деньги», – заявил Петржела.