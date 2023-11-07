Петржела: «Сборная Чехии даже за 100 миллионов не сыграет с Россией»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела убежден, что сборная Чехии не будет играть с Россией ни при каких обстоятельствах.
«К сожалению, ноль процентов, что сборная Чехии проведет товарищеский матч с Россией. Это невозможно даже за 100 миллионов евро.
Этого не случится ни за какие деньги», – заявил Петржела.
- В октябре сборная России победила Камерун (1:0) и едва не уступила Кении (2:2).
- Команда с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.
- 20 ноября россияне примут в Волгограде сборную Кубы.
Источник: «РБ Спорт»