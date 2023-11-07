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    • Петржела: «Сборная Чехии даже за 100 миллионов не сыграет с Россией»

    Петржела: «Сборная Чехии даже за 100 миллионов не сыграет с Россией»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела убежден, что сборная Чехии не будет играть с Россией ни при каких обстоятельствах.

    «К сожалению, ноль процентов, что сборная Чехии проведет товарищеский матч с Россией. Это невозможно даже за 100 миллионов евро.

    Этого не случится ни за какие деньги», – заявил Петржела.

    • В октябре сборная России победила Камерун (1:0) и едва не уступила Кении (2:2).
    • Команда с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.
    • 20 ноября россияне примут в Волгограде сборную Кубы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2023 21:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5344

      Каратель 23 часа назад

      Дайте мне половину,я сборную во дворе соберу,погоняем мячик.по любому сборная России выиграет с крупным счётом.все нормально получается- мне крупная сумма,сборной крупная победа))))

      0
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      Рейтинг: -75

      Скай 8 ноября, 07:45

      это типа намек что ле, за какую суму Чихи могут сыграть товарняк. Вооот, если 101 мильен то сыграем.

      0
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      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 8 ноября, 04:48

      Сборная Швеции не сыграет с Россиией даже за 100 тыщ миллионов.
      Тренер. Карлссон.

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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная 8 ноября, 00:03

      Что питоржела, деньги кончились, проигрался.

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      Рейтинг: +709

      Alemann 7 ноября, 22:58

      Уже торгуются?

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      Рейтинг: +644

      saf05 7 ноября, 22:16

      А кто им даст???

      0
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 7 ноября, 21:59

      Команда с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.---------
      Через три месяца будет два года как порожняки гоняет , за деньги товарищеские матчи покупает...Где два, там и четыре.
      @уета бесконечная.

      2
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З 7 ноября, 21:56

      Сказал то что есть.
      Для чего спрашивают и что хотят услышать ?
      Лишь бы срач устроить ?

      2
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 7 ноября, 21:26

      ну и куй с ней обойдемся пусть с Гондурасом играет

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      Рейтинг: +6275

      Эном айс 7 ноября, 21:13

      +100 500 ))
      Пана плющит конкретно.

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