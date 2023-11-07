Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» и «Селтик», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Витсель, Эрмосо, Коке, Гризманн, Молина, Барриос, Рече, Корреа, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Селтик»: Харт, Джонстон, Тейлор, Скейлз, Картер-Викерс, Бернарду, О'Райли, Макгрегор, Пальма, Фурухаши, Маэда.

Главный тренер: Брендан Роджерс

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Атлетико» – «Селтик»