Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой: «Будь я тренером сборной России, вызвал бы Дзюбу»

7 ноября 2023, 19:59
7

Александр Мостовой ответил на вопрос о перспективах Артема Дзюбы в сборной России, если бы он возглавлял национальную команду.

«Закончена ли карьера Дзюбы в сборной? Когда мы участвовали в соревнованиях, его уже тогда не вызывали. Смысл сейчас об этом говорить?

В тот момент, когда он был нужен сборной, его не вызывали, но люди, разбирающиеся в футболе, понимали, что он должен был играть в отборе на чемпионат мира.

Если в нужные моменты его не вызывали, смысл сейчас вызывать? Сейчас у нас начали появляться расширенные списки в национальной команде, можно вызывать кого угодно.

Я уже говорил, что карьера Артема в сборной закончилась 1,5 года назад. Причина этому – обстановка вокруг, отношения с тренером.

Артем не побьет рекорд Кержакова? Может, вызовут когда-то еще, не знаю. Шанс может появиться – вдруг Карпин не будет больше главным тренером сборной России.

Будь я тренером сборной, вызвал бы сегодня Артема в команду. А если бы не был тренером, не вызвал бы. Ответы простые», – заявил Мостовой.

  • 35-летний Дзюба не играет за сборную с лета 2021 года.
  • Он пропустил все сборы национальной команды после назначения Валерия Карпина.
  • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

Еще по теме:
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 11
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин» 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Дзюба Артем Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1699377645
" Ответы простые ." По принципу "Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой." До дедушки (читай , тренера сборной России) далеко , как до города Виго. И это - навсегда.
Ответить
saf05
1699379109
По этому ты и не тренер сборной, даже и не какого то клуба
Ответить
Январь 59
1699381358
Начнём с того , что Дзюба сам с первого матча Карпина отказался играть за сборную. И что теперь Карпину каждый раз кланяться Артёму в ноги?
Ответить
Bozigit
1699382975
Поэтому тебя не ставят тренером сборной)
Ответить
шахта Заполярная
1699391551
Бл* - это ж как повезло, что ты не тренер сборной
Ответить
Исмо
1699443250
Сейчас у нас, уровня Дзюбы нападающего близко нету,даже в этом его возрасте!!!
Ответить
Главные новости
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 раз, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
1
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
1
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
3
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
3
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
3
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
Вчера, 13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
Вчера, 13:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+