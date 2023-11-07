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    Мостовой: «Будь я тренером сборной России, вызвал бы Дзюбу»

    Александр Мостовой ответил на вопрос о перспективах Артема Дзюбы в сборной России, если бы он возглавлял национальную команду.

    «Закончена ли карьера Дзюбы в сборной? Когда мы участвовали в соревнованиях, его уже тогда не вызывали. Смысл сейчас об этом говорить?

    В тот момент, когда он был нужен сборной, его не вызывали, но люди, разбирающиеся в футболе, понимали, что он должен был играть в отборе на чемпионат мира.

    Если в нужные моменты его не вызывали, смысл сейчас вызывать? Сейчас у нас начали появляться расширенные списки в национальной команде, можно вызывать кого угодно.

    Я уже говорил, что карьера Артема в сборной закончилась 1,5 года назад. Причина этому – обстановка вокруг, отношения с тренером.

    Артем не побьет рекорд Кержакова? Может, вызовут когда-то еще, не знаю. Шанс может появиться – вдруг Карпин не будет больше главным тренером сборной России.

    Будь я тренером сборной, вызвал бы сегодня Артема в команду. А если бы не был тренером, не вызвал бы. Ответы простые», – заявил Мостовой.

    • 35-летний Дзюба не играет за сборную с лета 2021 года.
    • Он пропустил все сборы национальной команды после назначения Валерия Карпина.
    • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.11.2023 19:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +16

      Исмо 8 ноября, 14:34

      Сейчас у нас, уровня Дзюбы нападающего близко нету,даже в этом его возрасте!!!

      0
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      Рейтинг: -75

      Скай 8 ноября, 07:42

      а нах в данной ситуации дрочер Здуба в сборной? Карпин красава. Это хорошо, что ты сашок, тренером сборной не будешь.

      0
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      Рейтинг: +4577

      шахта Заполярная 8 ноября, 00:12

      Бл* - это ж как повезло, что ты не тренер сборной

      0
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      Рейтинг: +2270

      Bozigit 7 ноября, 21:49

      Поэтому тебя не ставят тренером сборной)

      0
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 7 ноября, 21:22

      Начнём с того , что Дзюба сам с первого матча Карпина отказался играть за сборную. И что теперь Карпину каждый раз кланяться Артёму в ноги?

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 7 ноября, 20:52

      Дзюба и Карпин по крови спартачи,со свинским подходом ко всему и потому им в сборной двоим нет места,исключено! Мостовой прав,говоря что пригласил бы дзюбу в сборную,сборная без Артёма сдулась что и не говори

      0
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      Рейтинг: +644

      saf05 7 ноября, 20:45

      По этому ты и не тренер сборной, даже и не какого то клуба

      0
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 7 ноября, 20:35

      Сашко, а что тебе мешает стать тренером сборной, заканчивай свои курсы повышения или как там они у вас и вперед и Сартак и сборную. а потом и Сельту

      0
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      Рейтинг: +639

      Цугундeр 7 ноября, 20:20

      " Ответы простые ." По принципу "Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой."
      До дедушки (читай , тренера сборной России) далеко , как до города Виго. И это - навсегда.

      7
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      Рейтинг: +40584

      Project Бабангида > Цугундeр 7 ноября, 20:36

      просто Валера в отличии от Саши, прекрасно знает. что пригласит Тёму не проблема. проблемы могут возникнуть потом. но уже хер выпроводишь

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