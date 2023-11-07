Мостовой: «Будь я тренером сборной России, вызвал бы Дзюбу»

Александр Мостовой ответил на вопрос о перспективах Артема Дзюбы в сборной России, если бы он возглавлял национальную команду.
«Закончена ли карьера Дзюбы в сборной? Когда мы участвовали в соревнованиях, его уже тогда не вызывали. Смысл сейчас об этом говорить?
В тот момент, когда он был нужен сборной, его не вызывали, но люди, разбирающиеся в футболе, понимали, что он должен был играть в отборе на чемпионат мира.
Если в нужные моменты его не вызывали, смысл сейчас вызывать? Сейчас у нас начали появляться расширенные списки в национальной команде, можно вызывать кого угодно.
Я уже говорил, что карьера Артема в сборной закончилась 1,5 года назад. Причина этому – обстановка вокруг, отношения с тренером.
Артем не побьет рекорд Кержакова? Может, вызовут когда-то еще, не знаю. Шанс может появиться – вдруг Карпин не будет больше главным тренером сборной России.
Будь я тренером сборной, вызвал бы сегодня Артема в команду. А если бы не был тренером, не вызвал бы. Ответы простые», – заявил Мостовой.
- 35-летний Дзюба не играет за сборную с лета 2021 года.
- Он пропустил все сборы национальной команды после назначения Валерия Карпина.
- В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.