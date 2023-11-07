В «Зените» прокомментировали информацию об играх с клубами из Бразилии на турнире в Катаре

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что команды-участницы зимнего Кубка в Катаре будут обвялены до конца ноября.

«Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита» на турнире БРИКС? Видимо эта информация навеяна моим визитом в Бразилию. Итоги этого визита будут объявлены позже, включая возможный состав участников Кубка. Мы объявим участников до конца ноября», – сказал Медведев.