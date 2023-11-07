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  • В «Зените» прокомментировали информацию об играх с клубами из Бразилии на турнире в Катаре

В «Зените» прокомментировали информацию об играх с клубами из Бразилии на турнире в Катаре

7 ноября 2023, 17:15

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что команды-участницы зимнего Кубка в Катаре будут обвялены до конца ноября.

«Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита» на турнире БРИКС? Видимо эта информация навеяна моим визитом в Бразилию. Итоги этого визита будут объявлены позже, включая возможный состав участников Кубка. Мы объявим участников до конца ноября», – сказал Медведев.

  • Сообщалось, что «Зенит» вместе с бразильскими клубами в феврале 2024 года примет участие в зимнем Кубке в Катаре.
  • Соревнование запланировано на период с 1 по 10 февраля 2024 года.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Первая лига Зенит Сантос Сан-Паулу Медведев Александр
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