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    • «Шахтер» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023

    «Шахтер» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Барселоны», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Назарина, Сикан.

    Главный тренер: Марино Пушич

    «Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Бальде, Араухо, Кристинсен, Гави, Гюндоган, Лопес, Левандовски, Рафинья, Феликс.

    Главный тренер: Хави

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шахтер» – «Барселона»

    Шахтер-Барселона смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2023 13:26
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