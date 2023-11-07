Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Барселоны», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Назарина, Сикан.
Главный тренер: Марино Пушич
«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Бальде, Араухо, Кристинсен, Гави, Гюндоган, Лопес, Левандовски, Рафинья, Феликс.
Главный тренер: Хави
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шахтер» – «Барселона»
- Прямой эфир матч покажет MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»