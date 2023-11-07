Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Барселоны», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2023, в 20:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Назарина, Сикан.

Главный тренер: Марино Пушич

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Бальде, Араухо, Кристинсен, Гави, Гюндоган, Лопес, Левандовски, Рафинья, Феликс.

Главный тренер: Хави

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шахтер» – «Барселона»