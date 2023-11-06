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  • Шалимов: «Сложилось впечатление, что у «Спартака» была реабилитация за «Факел»

Шалимов: «Сложилось впечатление, что у «Спартака» была реабилитация за «Факел»

6 ноября 2023, 09:26
2

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). Подопечные Гильермо Абаскаля более тайма играли в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича.

«Если мы берем прошлую игру чемпионата, когда говорили, что поле плохое, характера нет, то сегодня все было по‑другому. Игра была равная, не дали подавить себя, можно говорить о том, что характер команда проявила. Но у меня больше вопросов к команде, которая остается в большинстве. Соглашусь, что Пруцев дал приличный объем работы. «Спартак» достаточно компактно играл, у «Локомотива» из‑за этой компактности не так быстро ходил мяч, не было натиска, навала. У меня сложилось впечатление, что была реабилитация за «Факел», – сказал Шалимов.

  • В 13‑м туре РПЛ «Спартак» уступил на выезде «Факелу» со счетом 0:2.
  • Красно-белые набрали 21 очко и занимают пятое место в чемпионате России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Шалимов Игорь
Комментарии (2)
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SLADE2019
1699255942
Очень слабенькая реабилитация получилась, г-н Шалимов, очень слабенькая. Я бы вообще такое понятие не применял в рассматриваемом случае. Хотя бы, что бы шушара всякая ростовская не умничала.
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Мортус
1699272921
А что сопстно случилось? В 10-м оцтояли ничью? Ну герои, чего уж там. Именно этого и ждут болельщики от любимой команды))
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