Шалимов: «Сложилось впечатление, что у «Спартака» была реабилитация за «Факел»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). Подопечные Гильермо Абаскаля более тайма играли в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича.

«Если мы берем прошлую игру чемпионата, когда говорили, что поле плохое, характера нет, то сегодня все было по‑другому. Игра была равная, не дали подавить себя, можно говорить о том, что характер команда проявила. Но у меня больше вопросов к команде, которая остается в большинстве. Соглашусь, что Пруцев дал приличный объем работы. «Спартак» достаточно компактно играл, у «Локомотива» из‑за этой компактности не так быстро ходил мяч, не было натиска, навала. У меня сложилось впечатление, что была реабилитация за «Факел», – сказал Шалимов.