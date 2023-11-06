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    • Шалимов: «Сложилось впечатление, что у «Спартака» была реабилитация за «Факел»

    Шалимов: «Сложилось впечатление, что у «Спартака» была реабилитация за «Факел»

    Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). Подопечные Гильермо Абаскаля более тайма играли в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича.

    «Если мы берем прошлую игру чемпионата, когда говорили, что поле плохое, характера нет, то сегодня все было по‑другому. Игра была равная, не дали подавить себя, можно говорить о том, что характер команда проявила. Но у меня больше вопросов к команде, которая остается в большинстве. Соглашусь, что Пруцев дал приличный объем работы. «Спартак» достаточно компактно играл, у «Локомотива» из‑за этой компактности не так быстро ходил мяч, не было натиска, навала. У меня сложилось впечатление, что была реабилитация за «Факел», – сказал Шалимов.

    • В 13‑м туре РПЛ «Спартак» уступил на выезде «Факелу» со счетом 0:2.
    • Красно-белые набрали 21 очко и занимают пятое место в чемпионате России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2023 09:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +349

      Мортус 6 ноября, 15:15

      А что сопстно случилось? В 10-м оцтояли ничью? Ну герои, чего уж там. Именно этого и ждут болельщики от любимой команды))

      0
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 12:24

      Скажите спасибо армянке Куку,что вам подсуживал!! Потому и орете,чтобы с мыслей народ сбить, продажные попрошайки и нытики! Пердив вас только очистит

      0
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      Рейтинг: +1683

      SLADE2019 6 ноября, 10:32

      Очень слабенькая реабилитация получилась, г-н Шалимов, очень слабенькая. Я бы вообще такое понятие не применял в рассматриваемом случае. Хотя бы, что бы шушара всякая ростовская не умничала.

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 10:14

      Локо кстати не так и силён в этом сезоне! Его тоже качает из стороны в сторону! Но в отличие от сектантов в Локо не особо рады ничьей,Спартак верещит и визжит от радости от ничьей!)) Сыграть с Локо вничью для великого клуба это кайф? Совсем кукуха поехала у тушинских и испанца))

      2
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 12:16

      клон -тебя помойный вирус fakeid , обучает мразь помойная

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 6 ноября, 12:21

      Ты бредишь сектант!)) Зарема глюкозой Дзюбы кормит вас в свиностаде)) кушай,он ещё вам качнет))

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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > TIMOTHY 6 ноября, 13:58

      Да ты еще и петушок помойный, совсем не понимаешь о чем речь, обратись к ПАЛКА ВЖОПЕ, он тебе все объяснит

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