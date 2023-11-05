Стали известны первые слова Месси после окончания финала ЧМ-2022

И Я сказал себе: «Все, я выиграл все, отпустите меня, 8? ооо 8... жду не дождусь"
Нападающий Аргентины Лионель Месси вспомнил первые эмоции после победы на ЧМ-2022.
«После последнего пенальти в финале против Франции в голове пронеслась тысяча мыслей. Трудно объяснить свои чувства в тот момент.
Это была моя мечта и мечта всей семьи, всей Аргентины. Я сказал себе: «Все, я выиграл все». Когда увидел Кубок мира, я не мог поверить, что теперь он наш», – поделился Месси.
- Лео признан лучшим игроком турнира.
- Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.
- Месси на этой неделе получил «Золотой мяч».