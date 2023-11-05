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  • Стали известны первые слова Месси после окончания финала ЧМ-2022

Стали известны первые слова Месси после окончания финала ЧМ-2022

5 ноября 2023, 16:23
5

Нападающий Аргентины Лионель Месси вспомнил первые эмоции после победы на ЧМ-2022.

«После последнего пенальти в финале против Франции в голове пронеслась тысяча мыслей. Трудно объяснить свои чувства в тот момент.

Это была моя мечта и мечта всей семьи, всей Аргентины. Я сказал себе: «Все, я выиграл все». Когда увидел Кубок мира, я не мог поверить, что теперь он наш», – поделился Месси.

  • Лео признан лучшим игроком турнира.
  • Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.
  • Месси на этой неделе получил «Золотой мяч».

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Источник: L'Equipe
США. МЛС Аргентина Месси Лионель
Комментарии (5)
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МасСуд
1699192009
Фарс а не чемпионат
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Цугундeр
1699196875
" Дед старый, не помнит ни хера." (с) На самом деле сказал.." Ни хира себе , какая мандула..!"
Ответить
Ziklop
1699197704
повезло тебе со спонсорами!
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Real Expert
1699202540
Интересно, в каком размере сейчас оплачивается хейтинг... Говорят, достойные оклады у них...
Ответить
гууд
1699244839
И Я сказал себе: «Все, я выиграл все, отпустите меня, 8? ооо 8... жду не дождусь"
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