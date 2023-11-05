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    • Стали известны первые слова Месси после окончания финала ЧМ-2022

    Стали известны первые слова Месси после окончания финала ЧМ-2022

    Нападающий Аргентины Лионель Месси вспомнил первые эмоции после победы на ЧМ-2022.

    «После последнего пенальти в финале против Франции в голове пронеслась тысяча мыслей. Трудно объяснить свои чувства в тот момент.

    Это была моя мечта и мечта всей семьи, всей Аргентины. Я сказал себе: «Все, я выиграл все». Когда увидел Кубок мира, я не мог поверить, что теперь он наш», – поделился Месси.

    • Лео признан лучшим игроком турнира.
    • Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Месси на этой неделе получил «Золотой мяч».

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    Источник: L'Equipe

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    05.11.2023 16:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +424

      гууд 6 ноября, 07:27

      И Я сказал себе: «Все, я выиграл все, отпустите меня, 8? ооо 8... жду не дождусь"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Real Expert 5 ноября, 19:42

      Интересно, в каком размере сейчас оплачивается хейтинг... Говорят, достойные оклады у них...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5406

      Ziklop 5 ноября, 18:21

      повезло тебе со спонсорами!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +638

      Цугундeр 5 ноября, 18:07

      " Дед старый, не помнит ни хера." (с) На самом деле сказал.." Ни хира себе , какая мандула..!"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7980

      Semenycch 5 ноября, 16:58

      И сборную Аргентины и Месси последние годы незаслуженно тянут в призы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      МасСуд 5 ноября, 16:46

      Фарс а не чемпионат

      4
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