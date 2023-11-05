В понедельник, 6 ноября, «Урал» на своем поле сыграет с «Рубином». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата России по футболу и начнется в 16:30 по московскому времени.

Екатеринбуржцы идут на 11 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Команда выиграла четыре матча, в четырех встречах сыграла вничью и потерпела пять поражений. Подопечные Виктора Гончаренко забили 14 голов, но при этом пропустили 20 мячей.

«Рубин»

Казанцы с 16 баллами идут на 12 месте. Команда выиграла четыре матча, четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Подопечные Рашида Рахимова забили 12 голов, но при этом пропустили 20 голов.

Факты о личных встречах

В 12 личных встречах «Сочи» выигрывал семь раз, а «Динамо» записало на свой счет три победы.

Прогноз на матч «Урал» – «Рубин»

Обе команды соседствуют в турнирной таблице, и в целом, имеют равные шансы на успех. Впрочем, «Рубин» пребывает в лучшем игровом тонусе – команда Рахимова в последних трех матчах по разу выиграла, сыграла вничью и проиграла. «Урал» же в последних трех матчах потерпел три поражения. Несмотря на это, мы сделаем ставку на хозяев. Наш прогноз – победа «Урала» (2.26).