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    • Гурцкая предложил «Спартаку» заменить Абаскаля бывшим игроком команды: «Вернет спартаковский стиль»

    Гурцкая предложил «Спартаку» заменить Абаскаля бывшим игроком команды: «Вернет спартаковский стиль»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартаку» стоит заменить главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «Было бы неплохо, если бы Игорь Шалимов довел «Спартак» в этом сезоне до конца. Он вернет спартаковский стиль, научит играть в пас, сделает атаку, похожую на футбол спартаковский. Шаля бы сделал это быстрее всех», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Шалимов без работы с 2022 года, когда покинул «Урал».
    • Сейчас он работает на «Матч ТВ» экспертом.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2023 15:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1951

      rac531 3 ноября, 19:08

      Врял ли Шалимов согласится уйти с поста СОВЕТНИКА спортивного блока участника Медийной футбольной лиги «Народная команда».
      Работа наиответственнейшая, перед которой меркнут любые предложения любых ТОП-команд.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3281

      фанат джигурды 3 ноября, 18:15

      Шалимов- великий тренер и столько выиграл разных трофеев... Забыл каких, может кто напомнит?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3636

      alefreddy 3 ноября, 17:28

      пиар акция начинается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6275

      Эном айс 3 ноября, 17:15

      "Этот нехороший человек предаст ( вас) при первой опасности".
      " .. сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор, петух гамбургский! "
      Цитат не напасёшься...(

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 3 ноября, 17:02

      Мёртвых сви ней спасет Пердив. Через пару лет будут свеженькими и розовыми хрюшками. Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet > ПалкоВводецъ (returned) 3 ноября, 19:04

      Не люблю тупые обсирания, но хороший юмор всегда приветствую.

      1
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      Рейтинг: +17243

      Алексей З 3 ноября, 16:47

      Интересно попробывать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19124

      DVOK68 3 ноября, 15:41

      Ага.

      1
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      Рейтинг: +1223

      Andrew01 3 ноября, 15:31

      Когда читаю фамилию агента, вспоминаю слепую певицу Диану Гурцкая, и почему-то всегда кажется, что и он слепой раз делает такие заявления)))))) ну что с него взять агент работает за бабло, футбол ему не нужен как таковой

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