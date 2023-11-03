Гурцкая предложил «Спартаку» заменить Абаскаля бывшим игроком команды: «Вернет спартаковский стиль»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартаку» стоит заменить главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Было бы неплохо, если бы Игорь Шалимов довел «Спартак» в этом сезоне до конца. Он вернет спартаковский стиль, научит играть в пас, сделает атаку, похожую на футбол спартаковский. Шаля бы сделал это быстрее всех», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Шалимов без работы с 2022 года, когда покинул «Урал».
- Сейчас он работает на «Матч ТВ» экспертом.
- У Абаскаля контракт до 2025 года.
Источник: «Бомбардир»