Гурцкая предложил «Спартаку» заменить Абаскаля бывшим игроком команды: «Вернет спартаковский стиль»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартаку» стоит заменить главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Было бы неплохо, если бы Игорь Шалимов довел «Спартак» в этом сезоне до конца. Он вернет спартаковский стиль, научит играть в пас, сделает атаку, похожую на футбол спартаковский. Шаля бы сделал это быстрее всех», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Футбольный Биги».