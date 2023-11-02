Фонбет Кубок России. ЦСКА победил «Оренбург» (3:1) благодаря дублю Чалова и выиграл группу

ЦСКА на своем поле выиграл у «Оренбурга» со счетом 3:1 в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Москвичи добыли домашнюю победу благодаря дублю Федора Чалова и необычному голу Антона Заболотного. У гостей отличился Эмирджан Гюрлюк.

Этот результат позволил ЦСКА выйти на первое место в кубковой группе. Они опередили «Оренбург» по дополнительным показателям.

Россия. Кубок. Группа A. 6-й тур

ЦСКА (Москва) – Оренбург – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов (с пенальти), 35; 1:1 – Гюрлюк, 37; 2:1 – Заболотный, 42; 3:1 – Чалов, 74.

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