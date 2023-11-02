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    • Мостовой ответил, готов ли он тренировать женский «Спартак»

    Мостовой ответил, готов ли он тренировать женский «Спартак»

    Александр Мостовой не видит себя на посту главного тренера женской команды «Спартака».

    – В 2024 году свой первый сезон проведет ЖФК «Спартак». За последние годы появились ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов». Вы – футболист, много лет поигравший в Европе, как вы вообще относитесь к такому явлению, как женский футбол?

    – Я думаю, для девчонок – это хорошо. В Европе это уже давно всe развито, много команд. Я отношусь к этому нормально, ни плохо, ни хорошо.

    Единственное, ко всем видам спорта, которые хотят приблизиться к настоящему футболу у меня одна просьба, чтобы никогда их не сравнивали с настоящим футболом.

    То пляжный сравнивали, то медийный, то ещe какой-то. Ребят, вы чего? Прекращайте это делать. И ведь кто-то же на это клюeт. Кто-то там ещe умудряется говорить, что что-то выигрывал. Я в настольный футбол тоже выигрывал и что?

    – Если бы вам предложили возглавить женский «Спартак», вы бы попробовали?

    – Да нет, мне бы тяжело было. Я же иногда видел по телевизору, как девчонки играют. Я бы никогда не понимал, как они с двух метров по мячу не попадают.

    Когда мяч летит, она должна отбивать, а она промахивается и мяч в ворота залетает. Это в шутку, но это ведь так и есть. Здесь и техническое оснащение, и физическое.

    Мужчины априори сильнее женщин. Мне было бы тяжело с ними работать.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.

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    Источник: Metaratings

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    02.11.2023 09:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1682

      SLADE2019 2 ноября, 11:40

      Что значит, не надо сравнивать с настоящим футболом? Тогда вообще следует весь спорт настоящим, только мужской считать. Женский футбол сделал огромный (именно) шаг вперед, его стало интересно и увлекательно смотреть. Не попадать с двух метров в ворота - это и для женщин стало казусом, не только для мужиков (вон вчера со скольких метров деревяшка Умяров в перекладину попал). Так что, не выделывайся Мостовой. Мужик ты нормальный, но не заносись. Если позовут - иди.

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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 2 ноября, 10:46

      Мостовой, ты совсем куку? Женскую команду интересно тренировать даже когда эта команда не знает что такое мяч! Ты мужик или кто??????????????

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      Рейтинг: +1483

      Дубина > Cleaner 2 ноября, 11:05

      Ты хоть знаешь кто женскую команду ЦСКА тренирует? Или так от болды написал?
      А тренер - Зиновьев Максим Юрьевич

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