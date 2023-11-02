Мостовой ответил, готов ли он тренировать женский «Спартак»

Александр Мостовой не видит себя на посту главного тренера женской команды «Спартака».

– В 2024 году свой первый сезон проведет ЖФК «Спартак». За последние годы появились ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов». Вы – футболист, много лет поигравший в Европе, как вы вообще относитесь к такому явлению, как женский футбол?

– Я думаю, для девчонок – это хорошо. В Европе это уже давно всe развито, много команд. Я отношусь к этому нормально, ни плохо, ни хорошо.

Единственное, ко всем видам спорта, которые хотят приблизиться к настоящему футболу у меня одна просьба, чтобы никогда их не сравнивали с настоящим футболом.

То пляжный сравнивали, то медийный, то ещe какой-то. Ребят, вы чего? Прекращайте это делать. И ведь кто-то же на это клюeт. Кто-то там ещe умудряется говорить, что что-то выигрывал. Я в настольный футбол тоже выигрывал и что?

– Если бы вам предложили возглавить женский «Спартак», вы бы попробовали?

– Да нет, мне бы тяжело было. Я же иногда видел по телевизору, как девчонки играют. Я бы никогда не понимал, как они с двух метров по мячу не попадают.

Когда мяч летит, она должна отбивать, а она промахивается и мяч в ворота залетает. Это в шутку, но это ведь так и есть. Здесь и техническое оснащение, и физическое.

Мужчины априори сильнее женщин. Мне было бы тяжело с ними работать.