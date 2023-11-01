Ташуев назвал игроков «Факела» «академиками с тросточками» после вылета из Фонбет Кубка России

Это просто очень тяжело играть, после того,как отданы все силы и весь настрой в игре со Спартаком.Так обычно и бывает,выше головы не прыгнешь.
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на поражение от «Сочи» (0:2) в кубковом матче. Воронежцы вылетели из турнира.
«Не получилось выиграть. У нас был достаточно серьeзный разговор в раздевалке. Не буду говорить подробности, но скажу, что у «Факела» есть своя изюминка, и мы еe лишились в первом тайме. Еe не было. Были такие академики с тросточками, которые, оказывается, хотели сыграть на классе. Расстроились, что проиграли – это понятно, но в то же время получили хороший анализ. Пока я не до конца знаю некоторых ребят, кто мало играл.
Игра очень полезная. Мы хотели выиграть и пройти дальше, настраивали команду, но сегодня такая данность наших ресурсов и резервов. Теперь я примерно понимаю, who is who, и себя в том числе, где я могу ошибиться и ошибался. Нужный и полезный матч. Сегодня мы расстроили болельщиков», – сказал Ташуев.
- Впервые при Ташуеве «Факел» пропустил 2 гола.
- «Сочи» продолжит выступление в Пути регионов.
- У «Факела» впереди матч РПЛ против «Ахмата» – бывшей команды Ташуева.
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