Ташуев назвал игроков «Факела» «академиками с тросточками» после вылета из Фонбет Кубка России

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на поражение от «Сочи» (0:2) в кубковом матче. Воронежцы вылетели из турнира.

«Не получилось выиграть. У нас был достаточно серьeзный разговор в раздевалке. Не буду говорить подробности, но скажу, что у «Факела» есть своя изюминка, и мы еe лишились в первом тайме. Еe не было. Были такие академики с тросточками, которые, оказывается, хотели сыграть на классе. Расстроились, что проиграли – это понятно, но в то же время получили хороший анализ. Пока я не до конца знаю некоторых ребят, кто мало играл.

Игра очень полезная. Мы хотели выиграть и пройти дальше, настраивали команду, но сегодня такая данность наших ресурсов и резервов. Теперь я примерно понимаю, who is who, и себя в том числе, где я могу ошибиться и ошибался. Нужный и полезный матч. Сегодня мы расстроили болельщиков», – сказал Ташуев.

Впервые при Ташуеве «Факел» пропустил 2 гола.

«Сочи» продолжит выступление в Пути регионов.

У «Факела» впереди матч РПЛ против «Ахмата» – бывшей команды Ташуева.

