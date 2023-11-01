Бывший игрок ЦСКА назвал «Спартак» «реальным импотентом»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев считает, что в игре «Спартака» в 13‑м туре чемпионата России против «Факела» (0:2) не было видно заряженности на победу. По его мнению, с Гильермо Абаскалем на посту главного тренера реанимировать ментальную часть внутри команды будет невозможно.

«Игра «Спартака» была хуже, чем поле. Самое главное, что «Спартак» выглядел как реальный импотент. Не только по игре, не было видно эмоций, заряженности на победу. Не было характера. Это отражение работы Абаскаля и его тренерского штаба.

По мне, разделения на Кубок и чемпионат для «Спартака» не должно быть. Каждый матч надо пытаться выигрывать и каким‑то образом реанимировать ментальную часть внутри команды. Повторюсь, что с этим тренером это невозможно», – сказал Корнеев.