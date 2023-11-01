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    Бывший игрок ЦСКА назвал «Спартак» «реальным импотентом»

    Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев считает, что в игре «Спартака» в 13‑м туре чемпионата России против «Факела» (0:2) не было видно заряженности на победу. По его мнению, с Гильермо Абаскалем на посту главного тренера реанимировать ментальную часть внутри команды будет невозможно.

    «Игра «Спартака» была хуже, чем поле. Самое главное, что «Спартак» выглядел как реальный импотент. Не только по игре, не было видно эмоций, заряженности на победу. Не было характера. Это отражение работы Абаскаля и его тренерского штаба.

    По мне, разделения на Кубок и чемпионат для «Спартака» не должно быть. Каждый матч надо пытаться выигрывать и каким‑то образом реанимировать ментальную часть внутри команды. Повторюсь, что с этим тренером это невозможно», – сказал Корнеев.

    • В среду «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в домашнем матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
    • Абаскаль возглавляет команду с лета прошлого года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2023 08:24
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +709

      Alemann 1 ноября, 11:37

      Просто раз сами не могут, им нравится, когда имеют их.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > Alemann 1 ноября, 18:02

      Это ты про себя.

      0
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      ...
      Рейтинг: +709

      Alemann > шахта Заполярная 1 ноября, 19:11

      Это я про свиной навоз.

      0
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      Рейтинг: +13508

      Вомбат 1 ноября, 11:15

      Даже в этом сезоне, когда Абаскаль стал чудить, у Спартака были разные игры. В большинстве игр Спартак выглядел очень даже заряженным. Думаю, в следующем туре все увидят совсем другой Спартак, чем тот, который ковырялся на картофельном поле в Воронеже.

      2
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      Рейтинг: +20527

      NewLife 1 ноября, 11:02

      Я уже забыл, когда последний раз читал на Бомбардире позитив про Спартак.

      2
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      ...
      Рейтинг: +709

      Alemann > NewLife 1 ноября, 11:35

      Зато бомбардир только про свинорылых и пишет, словно других тем нет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17241

      Алексей З > NewLife 1 ноября, 13:16

      Он создавался только для критики КБ, это их политика , за это им и платят.

      1
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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > NewLife 1 ноября, 13:29

      А он писал?

      1
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 10:08

      По второму кругу Бомбардир выкладывает одно и тоже.
      цска и динамо на очко набрали больше Спартака , локо столько же, почему бы Корнееву не объявить , что все ФК Москвы импотенты ?
      Порадуйте Миллера и матч-тв или только за Спартак премиальные выплачивают ?

      3
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      Рейтинг: +709

      Alemann > Алексей З 1 ноября, 11:38

      "все ФК Москвы импотенты"
      Наконец-то что-то дельное сказал ;)

      0
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > Alemann 1 ноября, 13:14

      Только бмжей это радует.

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      Рейтинг: +709

      Alemann > Алексей З 1 ноября, 13:47

      То, что вы импотенты? Ну, можем даже посочувствовать. А впрочем, это ваши проблемы.

      0
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > Alemann 1 ноября, 13:52

      Конечно импотенты , только вот так вас имели десятилетиями , что от комплекса неполноценности и сейчас при Газпроме избавится не можете . Поэтому и премиальные огромные за каждую победу над Спартаком , поэтому и все подведомственные СМИ ( Газпром-медиа) только и "заряжены" на хайп о КБ.
      Рождённые ползать ( или бмжом) летать не могут !!!

      0
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      Рейтинг: +709

      Alemann > Алексей З 1 ноября, 14:04

      Ну чем как не прошлыми победами утешаться, когда сегодня вас имеют все подряд.

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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > Alemann 1 ноября, 14:05

      Из живи в себе комплекс раба ( бмжа).

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      Рейтинг: +709

      Alemann > Алексей З 1 ноября, 15:08

      Луше изживи в себе комплекс свинорылого.

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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > Alemann 1 ноября, 15:50

      Зачем мне пишешь , если ничего вразумительного сказать не можешь.
      Ну НАХ ты мне припал , чтобы я своё время тратил на пустой базар , с оскорблениями ?
      Живи и думай как хочешь , а меня оставь в покое.
      Так и дыши.

      0
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      Рейтинг: +709

      Alemann > Алексей З 1 ноября, 16:00

      И тебе ветер в задницу.

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      Рейтинг: +31805

      JTherry 1 ноября, 09:41

      Игорёк, ты на своих "потентов" из цкг посмотри, глядишь и на Федотку накатишь, что не справляется с управлением командой, ведь от его "управления" бегут игроки в другие команды...)

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      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 1 ноября, 09:36

      Слив очередной на выезде.

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