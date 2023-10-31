Босниец из «Оренбурга» оценил алкогольные предпочтения россиян

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился наблюдением: русские пьют не так много водки, как он думал. Оказалось, что жители России больше предпочитают пиво. 21-летний босниец также ответил на вопрос, успел ли он за два года жизни в России попробовать водку.

«Ха-ха! В России водку не пробовал. Но пробовал в Боснии и Герцеговине. Несколько лет назад, до трансфера в «Оренбург», когда кто-то говорил про водку, у меня сразу возникала ассоциация с русскими. Но я пожил здесь и мне показалось, что русские куда больше любят пить пиво, чем водку», – сказал Башич.