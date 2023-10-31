Босниец из «Оренбурга» оценил алкогольные предпочтения россиян

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич поделился наблюдением: русские пьют не так много водки, как он думал. Оказалось, что жители России больше предпочитают пиво. 21-летний босниец также ответил на вопрос, успел ли он за два года жизни в России попробовать водку.
«Ха-ха! В России водку не пробовал. Но пробовал в Боснии и Герцеговине. Несколько лет назад, до трансфера в «Оренбург», когда кто-то говорил про водку, у меня сразу возникала ассоциация с русскими. Но я пожил здесь и мне показалось, что русские куда больше любят пить пиво, чем водку», – сказал Башич.
- За два сезона выступлений Башич сыграл за «Оренбург» 32 матча и забил три гола.
- Он перешел в российский клуб из «Зриньски», в составе которого стал чемпионом Боснии и Герцеговины.
- В сентябре 2023 года впервые был вызван в сборную своей страны, но на поле пока не выходил. Ранее он играл за сборные Боснии U21 и U19.
Источник: «РБ Спорт»