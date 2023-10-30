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    КДК РФС рассмотрит поведение Абаскаля, Юрана, Игнашевича

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие моменты 13-го тура РПЛ будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК.

    «Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Балтики» Сергея Игнашевича, тренера «Факела» Сергея Ташуева и его помощника Вячеслава Молчанова и тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Также рассмотрим, что главный тренера «Ахмата» Мирослав Ромащенко после матча с «Зенитом» пришел на послематчевое интервью с опозданием на 24 минуты, а футболист «Ахмата» опоздал на 15 минут на интервью после окончания игры.

    И по матчу «Пари НН» – «Сочи»: опоздание Юрана на послематчевое интервью на 9 минут и его выход за пределы технической зоны с выходом на поле. И у «Пари НН» работал аккредитованный оператор в несогласованной зоне, это мы также рассмотрим», – сообщил Григорьянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.10.2023 14:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1931

      rac531 30 октября, 16:15

      А причем здесь Юран, Игнашевич и прочие?)
      Пиши проше, дурик
      КДК РФС рассмотрит ВЫЗЫВАЮЩЕЕ поведение Абаскаля

      0
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      Рейтинг: +1306

      ВасяК 30 октября, 14:54

      Фанатов на трибунах нет,хоть из-за тренеров капусты настричь!!!

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      Рейтинг: +20472

      NewLife 30 октября, 14:19

      Вооружить помощников арбитра, первый предупредительный выстрел в воздух. )

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