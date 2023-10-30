КДК РФС рассмотрит поведение Абаскаля, Юрана, Игнашевича

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие моменты 13-го тура РПЛ будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК.

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Балтики» Сергея Игнашевича, тренера «Факела» Сергея Ташуева и его помощника Вячеслава Молчанова и тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Также рассмотрим, что главный тренера «Ахмата» Мирослав Ромащенко после матча с «Зенитом» пришел на послематчевое интервью с опозданием на 24 минуты, а футболист «Ахмата» опоздал на 15 минут на интервью после окончания игры.

И по матчу «Пари НН» – «Сочи»: опоздание Юрана на послематчевое интервью на 9 минут и его выход за пределы технической зоны с выходом на поле. И у «Пари НН» работал аккредитованный оператор в несогласованной зоне, это мы также рассмотрим», – сообщил Григорьянц.