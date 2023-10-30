«Динамо» определилось с датой товарищеского матча против клуба Медиалиги

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что команда 18 ноября проведет товарищеский матч с медийной командой 2Drots.

«Дата уже известна, мы сыграем с 2Drots 18 ноября в 17:30 на «ВТБ-Арене». У нас это было предусмотрено по нашему проекту с МКС. Мы планировали сыграть матч с победителем турнира, мы его проводили. Будем играть в рамках нашей концепции, работы с аудиторией», – сказал Пивоваров.