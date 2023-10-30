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    • «Динамо» определилось с датой товарищеского матча против клуба Медиалиги

    «Динамо» определилось с датой товарищеского матча против клуба Медиалиги

    Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что команда 18 ноября проведет товарищеский матч с медийной командой 2Drots.

    «Дата уже известна, мы сыграем с 2Drots 18 ноября в 17:30 на «ВТБ-Арене». У нас это было предусмотрено по нашему проекту с МКС. Мы планировали сыграть матч с победителем турнира, мы его проводили. Будем играть в рамках нашей концепции, работы с аудиторией», – сказал Пивоваров.

    • 2Drots стала победителем Betboom – Московского кубка селебрити (МКС), обыграв в финале турнира «Броук Бойз» (2:1).
    • Окно с 13 по 21 ноября выделено для матчей сборных, в этот период не будут проходить игры РПЛ и Кубка России.

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    Источник: ТАСС

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