Журавель считает, что у Юрана паранойя

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после матча 13-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

Тренер в интервью выразил недовольство судейством.

Затем он ушел с интервью.

В ворота «Пари НН» назначили 2 пенальти.

«Когда я говорю, что вокруг судей слишком много лишнего шума, я имею в виду именно это.

Два чистейших пенальти в ворота «Пари НН» и вот такая реакция. Извините, но это паранойя. Вредная деструктивная привычка тренера, который построил прекрасную команду.

А ведь вместо этого он мог бы нам рассказать про свои футбольные решения», – написал Журавель.