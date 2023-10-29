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    Журавель считает, что у Юрана паранойя

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после матча 13-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

    • Тренер в интервью выразил недовольство судейством.
    • Затем он ушел с интервью.
    • В ворота «Пари НН» назначили 2 пенальти.

    «Когда я говорю, что вокруг судей слишком много лишнего шума, я имею в виду именно это.

    Два чистейших пенальти в ворота «Пари НН» и вот такая реакция. Извините, но это паранойя. Вредная деструктивная привычка тренера, который построил прекрасную команду.

    А ведь вместо этого он мог бы нам рассказать про свои футбольные решения», – написал Журавель.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6043

      Эном айс 11 минут назад

      Все глисты норовят вылезти из ж...
      А очкастая глиста так и норовит влезть в любую ,причём с ногами и без мыла.
      Рекордсмен гинессовский хренов.

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