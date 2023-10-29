Журавель считает, что у Юрана паранойя

Все глисты норовят вылезти из ж...
А очкастая глиста так и норовит влезть в любую ,причём с ногами и без мыла.
Рекордсмен гинессовский хренов.
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после матча 13-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).
- Тренер в интервью выразил недовольство судейством.
- Затем он ушел с интервью.
- В ворота «Пари НН» назначили 2 пенальти.
«Когда я говорю, что вокруг судей слишком много лишнего шума, я имею в виду именно это.
Два чистейших пенальти в ворота «Пари НН» и вот такая реакция. Извините, но это паранойя. Вредная деструктивная привычка тренера, который построил прекрасную команду.
А ведь вместо этого он мог бы нам рассказать про свои футбольные решения», – написал Журавель.