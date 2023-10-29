Смотреть прямую трансляцию центрального матча 13 тура РПЛ ЦСКА против «Крснодара». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Агапов, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Главный тренер: Владимир Федотов

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Сперцян, Черников, Кади, Олусегун, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Владимир Ивич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»