Смотреть прямую трансляцию центрального матча 13 тура РПЛ ЦСКА против «Крснодара». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Агапов, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.
Главный тренер: Владимир Федотов
«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Сперцян, Черников, Кади, Олусегун, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Владимир Ивич
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»