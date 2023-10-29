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    • ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2023

    ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию центрального матча 13 тура РПЛ ЦСКА против «Крснодара». Прямой эфир матча начнется 29 октября в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Агапов, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    «Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Сперцян, Черников, Кади, Олусегун, Батчи, Кордоба.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»

    ЦСКА-Краснодар смотреть онлайн 29 октября

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    Источник: «Бомбардир»

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