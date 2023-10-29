Чалов объяснил, за счет чего ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в сезоне

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Краснодаром».

Московская команда победила со счетом 1:0, нанеся краснодарцам первое поражение в сезоне.

Чалов забил единственный гол в этой встрече.

– Очень рады. Очень важная игра, важная победа. Готовимся к следующей игре.

– По эмоциям казалось, будто ЦСКА выиграл крупный финал.

– Ну нет. Просто «Краснодар» очень хорошая команда, они идут на первом месте. Мы сегодня показали, что у нас есть характер. Думаю, это самое важное.