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    • Чалов объяснил, за счет чего ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в сезоне

    Чалов объяснил, за счет чего ЦСКА нанес «Краснодару» первое поражение в сезоне

    Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Краснодаром».

    • Московская команда победила со счетом 1:0, нанеся краснодарцам первое поражение в сезоне.
    • Чалов забил единственный гол в этой встрече.

    – Очень рады. Очень важная игра, важная победа. Готовимся к следующей игре.

    – По эмоциям казалось, будто ЦСКА выиграл крупный финал.

    – Ну нет. Просто «Краснодар» очень хорошая команда, они идут на первом месте. Мы сегодня показали, что у нас есть характер. Думаю, это самое важное.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +90

      TIMOTHY 19 минут назад

      Федя красавчик) ЦСКА с победой

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