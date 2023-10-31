Ловчев назвал главное преимущество ЦСКА

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил победу ЦСКА над «Краснодаром» в 13-м туре РПЛ.

Москвичи выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол на 41-й минуте забил Федор Чалов.

Для «Краснодара» это первое поражение в чемпионате.

«Главное преимущество ЦСКА – тренер Владимир Федотов, который в ситуации явного недокомплекта игроков держит команду в тонусе и дает результат.

Были проблемы в обороне и играл на позиции правого центрального защитника Мухин – потом он получил травму, и играет другой, и команда не пропускает много.

Мы часто говорим фразу «выстроенная команда» – вот это именно про ЦСКА, где игроки знают схему, нет шараханий, и те, кто выходит со скамейки, в курсе маневра. Поэтому и выжимается максимум – когда играют с лидерами, играют очень ответственно, ждут своего шанса в атаке.

И я бы не сказал, что после гола армейцы закрылись – у «Краснодара» был еще тайм, чтобы все поменять, и моменты были, но ЦСКА выстоял за счет характера и за счет великолепной игры Акинфеева.

Игорь не совершал космических полетов, был там, куда летел мяч – и вот этим своим спокойствием давал команде уверенность. Их могут обыграть, но разбить никто не может.

От «Краснодара» же ждал большего. Да, моменты были, но штурма я не увидел во втором тайме – мало создали моментов для лидера. Разочаровал в этой игре лучший форвард РПЛ Кордоба. Он должен делать в таких командах что-то сверх того, что умеет», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.