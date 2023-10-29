Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «ПСЖ», 10-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 15:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Брест»: Бизот, Локо, Брасье, Шардонне, Лала, Магнетти, Лис-Мелу, Камара, Мунье, Кастильо, Ле Дурон.
Главный тренер: Эрик Рои
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Перейра, Эрнандес, Шкриньяр, Руис, Как Ин, Заир-Эмри, Мбаппе, Рамуш, Баркола.
Главный тренер: Луис Энрике
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Брест» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на megogo;
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир