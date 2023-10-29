Лига 1. «ПСЖ» вырвал победу в Бресте (3:2), у Мбаппе дубль и незабитый пенальти

«ПСЖ» в 10-м туре Лиги 1 переиграл на выезде «Брест». Победный мяч на 89-й минуте забил Килиан Мбаппе, перед голом не реализовавший пенальти.

Парижане на очко отстают от первого места. «Брест» занимает шестую строчку.

У «Бреста» четыре матча подряд без побед. У «ПСЖ» четвертая победа подряд.

«Брест» ни разу не побеждал «ПСЖ».

Франция. Лига 1. 10-й тур

Брест – ПСЖ – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Заир-Эмери, 16; 0:2 – Мбаппе, 28; 1:2 – Мунье, 43; 2:2 – ле Дуарон, 52; 2:3 – Мбаппе, 89.

Незабитые пенальти: нет – Мбаппе, 89.

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