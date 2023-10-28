Сергеев едва сдержал слезы после гола «Ахмату» – известна причина

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев забил «Ахмату» в 13-м туре РПЛ (2:1). После забитого мяча он едва не заплакал.

«Сегодня не стало Владимира Голубинского – это первый детский тренер Ивана Сергеева, главный тренер сборной Вологодской области по футболу. Ему был всего 61 год. Он скончался от инфаркта, об этом стало известно буквально за пару часов до матча. Поэтому такая реакция от Сергеева», – объяснил комментатор матча на телеканале «Матч Премьер» Павел Богданов.

Голубинский на профессиональном уровне тренировал во Второй лиге «Шексну» из Череповца.

Всю тренерскую карьеру он провел в Череповце.

Сергеев – уроженец Череповца и именно там делал первые шаги в футболе.

Скриншот трансляции «Матч Премьер»

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