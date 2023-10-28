Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль рассказал, какой фактор станет ключевым в игре «Факела» и «Спартака»

    Абаскаль рассказал, какой фактор станет ключевым в игре «Факела» и «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопросы о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Факела».

    По мнению испанца, ключевым в игре станет фактор адаптации к мокрому газону.

    – Видите ли вы какую‑то общую причину неудачной игры «Спартака» в гостевых матчах?

    – Здесь нет никакой связи. Футбол состоит из отдельных матчей, каждая игра является особенной. Предыдущие или следующие матчи не оказывают никакого влияния на игру с «Факелом».

    Всe, что мы должны сделать, – это с максимальной концентрацией готовиться к конкретной игре.

    – Как скажется на игре «Спартака» отсутствие Промеса?

    – Сегодня нет Квинси, бывает, что нет Соболева или Зиньковского, – это футбол. Это часть процесса, это нормально.

    Бывают разные травмы или какие‑то препятствия, мы должны думать о тех, кто сейчас есть в составе и концентрироваться на этом.

    – Давали ли вы команде какие‑то дополнительные указания в связи с состоянием газона?

    – К сожалению, у нас не было возможности вызвать дождь в Москве. Конечно, если бы могли, то мы бы тренировались всю неделю под дождем, но это невозможно. Тот, кто быстрее адаптируется к условиям, тот и будет лучшим.

    Новости по теме
    «Спартак» повторил личный антирекорд 1
    Обзор матча «Факел» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео) 2
    РПЛ. «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2), пропустив дважды после удаления Бабича 83
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+