Абаскаль рассказал, какой фактор станет ключевым в игре «Факела» и «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопросы о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Факела».

По мнению испанца, ключевым в игре станет фактор адаптации к мокрому газону.

– Видите ли вы какую‑то общую причину неудачной игры «Спартака» в гостевых матчах?

– Здесь нет никакой связи. Футбол состоит из отдельных матчей, каждая игра является особенной. Предыдущие или следующие матчи не оказывают никакого влияния на игру с «Факелом».

Всe, что мы должны сделать, – это с максимальной концентрацией готовиться к конкретной игре.

– Как скажется на игре «Спартака» отсутствие Промеса?

– Сегодня нет Квинси, бывает, что нет Соболева или Зиньковского, – это футбол. Это часть процесса, это нормально.

Бывают разные травмы или какие‑то препятствия, мы должны думать о тех, кто сейчас есть в составе и концентрироваться на этом.

– Давали ли вы команде какие‑то дополнительные указания в связи с состоянием газона?

– К сожалению, у нас не было возможности вызвать дождь в Москве. Конечно, если бы могли, то мы бы тренировались всю неделю под дождем, но это невозможно. Тот, кто быстрее адаптируется к условиям, тот и будет лучшим.