Ерохин рассказал о желании завершить карьеру в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что готов завершить карьеру в Петербурге.

«Я уже не раз говорил, что «Зенит» для меня больше, чем футбольный клуб. Я много времени провел здесь. Поэтому действительно душой переживаю за команду. И был бы счастлив закончить карьеру здесь. А как сложится – трудно сказать.

Мой контракт до лета 2024-го. Сейчас все мысли связаны с «Зенитом». И я хотел бы продолжить карьеру здесь. Физически и ментально ощущаю, что могу играть еще несколько лет. В целом мыслей о финише вообще нет», – сказал Ерохин.