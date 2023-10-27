Ерохин рассказал о желании завершить карьеру в «Зените»

Свинота сегодня в ударе . В смысле в угаре . Пятничном . Клон дымохода с демоном из лужи в туалете отметили начало "выходных" .
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что готов завершить карьеру в Петербурге.
«Я уже не раз говорил, что «Зенит» для меня больше, чем футбольный клуб. Я много времени провел здесь. Поэтому действительно душой переживаю за команду. И был бы счастлив закончить карьеру здесь. А как сложится – трудно сказать.
Мой контракт до лета 2024-го. Сейчас все мысли связаны с «Зенитом». И я хотел бы продолжить карьеру здесь. Физически и ментально ощущаю, что могу играть еще несколько лет. В целом мыслей о финише вообще нет», – сказал Ерохин.
- Александр Ерохин перешел в «Зенит» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ростова».
- В этом сезоне хавбек провел 12 матчей.