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Ерохин рассказал о желании завершить карьеру в «Зените»

27 октября 2023, 12:40
13

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что готов завершить карьеру в Петербурге.

«Я уже не раз говорил, что «Зенит» для меня больше, чем футбольный клуб. Я много времени провел здесь. Поэтому действительно душой переживаю за команду. И был бы счастлив закончить карьеру здесь. А как сложится – трудно сказать.

Мой контракт до лета 2024-го. Сейчас все мысли связаны с «Зенитом». И я хотел бы продолжить карьеру здесь. Физически и ментально ощущаю, что могу играть еще несколько лет. В целом мыслей о финише вообще нет», – сказал Ерохин.

  • Александр Ерохин перешел в «Зенит» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ростова».
  • В этом сезоне хавбек провел 12 матчей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (13)
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acor94
1698401010
Спасибо, не надо.
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Дубина
1698401387
С кормушки аль - бзянита тяжело оторваться)))
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НикКин
1698402029
Сколько уже таких говорунов было денежных )))))
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MaxRnD
1698402764
И быть похороненным, когда придёт время, в отдельной пирамиде ...
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шахта Заполярная
1698402847
Ерохин. Физически и ментально ощущаю, что еще долго могу сидеть на скамейке получая такие бабки. Пусть бразилы бегают, а у меня жизнь удалась.
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nik55
1698403469
давай рекорд------просижу на лавке до 50
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GermanVo
1698405220
Подушку от геморроя не забудь прикупить.
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Эном айс
1698409055
Дался розовым Ероха.) Много почитателей. А был бы в Маскве-слыл бы Легендой.
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BAIv
1698414915
Пора на отдых! Если Зенит продлит Ероху, это будет отстой и за откат.
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Romeo 123
1698419503
Неплохой игрок, уже немного не тот что раньше, но для нашего чемпионата вполне ещё может сгодится
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