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    Ерохин рассказал о желании завершить карьеру в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что готов завершить карьеру в Петербурге.

    «Я уже не раз говорил, что «Зенит» для меня больше, чем футбольный клуб. Я много времени провел здесь. Поэтому действительно душой переживаю за команду. И был бы счастлив закончить карьеру здесь. А как сложится – трудно сказать.

    Мой контракт до лета 2024-го. Сейчас все мысли связаны с «Зенитом». И я хотел бы продолжить карьеру здесь. Физически и ментально ощущаю, что могу играть еще несколько лет. В целом мыслей о финише вообще нет», – сказал Ерохин.

    • Александр Ерохин перешел в «Зенит» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ростова».
    • В этом сезоне хавбек провел 12 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.10.2023 12:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1518

      Айболид 9 часов назад

      Свинота сегодня в ударе . В смысле в угаре . Пятничном . Клон дымохода с демоном из лужи в туалете отметили начало "выходных" .

      0
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      Рейтинг: +566

      Romeo 123 9 часов назад

      Неплохой игрок, уже немного не тот что раньше, но для нашего чемпионата вполне ещё может сгодится

      0
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      Рейтинг: +1537

      Номэд 10 часов назад

      Годен только лазурным бразилам мячи подносить!

      1
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      Рейтинг: +3323

      BAIv 10 часов назад

      Пора на отдых! Если Зенит продлит Ероху, это будет отстой и за откат.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5994

      Эном айс 12 часов назад

      Дался розовым Ероха.)
      Много почитателей.
      А был бы в Маскве-слыл бы Легендой.

      3
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      Рейтинг: +1930

      GermanVo 13 часов назад

      Подушку от геморроя не забудь прикупить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8855

      nik55 14 часов назад

      давай рекорд------просижу на лавке до 50

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 14 часов назад

      Говорят что климат здесь сырой и это правда,, но не нужен мне другой при такой зарплате

      0
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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная 14 часов назад

      Ерохин. Физически и ментально ощущаю, что еще долго могу сидеть на скамейке получая такие бабки. Пусть бразилы бегают, а у меня жизнь удалась.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57534

      MaxRnD 14 часов назад

      И быть похороненным, когда придёт время, в отдельной пирамиде ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5994

      Эном айс > MaxRnD 12 часов назад

      Ну , хоть не в общем кургане ,как это принято у южных скифов
      с раскосыми
      от жадности эстонскими корнями.)

      (((

      2
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      Рейтинг: +57534

      MaxRnD > Эном айс 12 часов назад

      у нас эконом вариант - никто не придерётся

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