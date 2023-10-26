Единственным фанатом «Лацио» на матче с «Фейеноордом» был россиянин

На матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и «Лацио» (3:1) не было гостевого сектора.

Однако на матче был один болельщик итальянцев. Им оказался россиянин Юрий Зяблик.

«Олдовый фанат «Динамо» Юрий Зяблик пробил очередной выезд за «Лацио». Посетил вчера матч ЛЧ «Фейеноорд» – «Лацио» в Роттердаме. Фанатам гостей билеты не продавали и гостевого сектора на было. По сути, Юрий оказался единственным поклонником «Лацио» на стадионе», – сообщил основатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.