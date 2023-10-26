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    • Единственным фанатом «Лацио» на матче с «Фейеноордом» был россиянин

    Единственным фанатом «Лацио» на матче с «Фейеноордом» был россиянин

    На матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и «Лацио» (3:1) не было гостевого сектора.

    Однако на матче был один болельщик итальянцев. Им оказался россиянин Юрий Зяблик.

    «Олдовый фанат «Динамо» Юрий Зяблик пробил очередной выезд за «Лацио». Посетил вчера матч ЛЧ «Фейеноорд» – «Лацио» в Роттердаме. Фанатам гостей билеты не продавали и гостевого сектора на было. По сути, Юрий оказался единственным поклонником «Лацио» на стадионе», – сообщил основатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

    • «Лацио» после 3 туров идет в группе 3-м.
    • Впереди домашний матч с «Фейеноордом».
    • В Серии А римляне занимают 10-е место.

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    Источник: телеграм-канал Александра Шпрыгина

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    26.10.2023 01:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1518

      Айболид 26 октября, 12:00

      Так он фанат Динамо или Лацио ?

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