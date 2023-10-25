Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Атлетико», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Селтик»: Харт, Джонстон, Тейлор, Скейлз, Картер-Викерс, О'Райли, Хататэ, Макгрегор, Пальма, Фурухаши, Маэда.

Главный тренер: Брендан Роджерс

«Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Кансеко, Де Пауль, Коке, Ньигес, Молина, Галан, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Селтик» – «Атлетико»