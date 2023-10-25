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    • «Селтик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2023

    «Селтик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Атлетико», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Селтик»: Харт, Джонстон, Тейлор, Скейлз, Картер-Викерс, О'Райли, Хататэ, Макгрегор, Пальма, Фурухаши, Маэда.

    Главный тренер: Брендан Роджерс

    «Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Кансеко, Де Пауль, Коке, Ньигес, Молина, Галан, Гризманн, Мората.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Селтик» – «Атлетико»

    селтик-атлетико мадрид смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    25.10.2023 21:18
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