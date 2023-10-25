Гвардиола пожаловался на поле «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола критически высказался о поле «Янг Бойз» перед матчем Лиги чемпионов.

«Тут искусственное покрытие, но трава лучше. Почти все топ-команды играют на натуральной траве.

Ради такого поля мы сделали исключение и проведем предматчевую тренировку. Чтобы футболисты почувствовали поле.

Мы не привыкли к такому полю. Командам, которые приезжают сюда, приходится адаптироваться», – сказал Пеп.