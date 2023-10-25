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    Гвардиола пожаловался на поле «Янг Бойз»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола критически высказался о поле «Янг Бойз» перед матчем Лиги чемпионов.

    «Тут искусственное покрытие, но трава лучше. Почти все топ-команды играют на натуральной траве.

    Ради такого поля мы сделали исключение и проведем предматчевую тренировку. Чтобы футболисты почувствовали поле.

    Мы не привыкли к такому полю. Командам, которые приезжают сюда, приходится адаптироваться», – сказал Пеп.

    • Матч в Берне начнется в 22:00 мск.
    • «Сити» идет в группе без потерь.
    • У «Янг Бойз» 1 очко после 2 туров.

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    Источник: The Guardian

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    25.10.2023 20:08
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