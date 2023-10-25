Гвардиола пожаловался на поле «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола критически высказался о поле «Янг Бойз» перед матчем Лиги чемпионов.
«Тут искусственное покрытие, но трава лучше. Почти все топ-команды играют на натуральной траве.
Ради такого поля мы сделали исключение и проведем предматчевую тренировку. Чтобы футболисты почувствовали поле.
Мы не привыкли к такому полю. Командам, которые приезжают сюда, приходится адаптироваться», – сказал Пеп.
- Матч в Берне начнется в 22:00 мск.
- «Сити» идет в группе без потерь.
- У «Янг Бойз» 1 очко после 2 туров.
Источник: The Guardian