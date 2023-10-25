Ветеран ЦСКА объяснил, почему Мухин получил тяжелую травму

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал травму полузащитника команды Максима Мухина.
«Конечно, это большая потеря, надо было поберечь немножко парня. Ему 21 год всего, у него не готов костно-мышечный аппарат абсолютно, психология тоже не готова. Его бросают в бой как под танк, можно сказать.
Он хороший парень, интересный, но ещe не готов к борьбе, не оброс мясом и мышцами хорошими, хлюпенький, поэтому и получил травму. Когда ребят в таком возрасте бросают в пекло, они всегда получают травму. Надо было немножко поберечь его, во втором тайме выпускать, под уставшего соперника. Очень жалко Максима, хороший парень, перспективный, с хорошей головой, с хорошим ударом. Это большая потеря для ЦСКА», – сказал Пономарев.
- В матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» на прошлых выходных игрок получил разрыв передней крестообразной связки.
- Мухин в текущем сезоне провел 16 матчей за ЦСКА и забил два гола.
- Максим пропустит несколько месяцев.