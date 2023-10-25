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    • Беллингем – второй игрок «Реала», забивший в первых трех матчах ЛЧ

    Беллингем – второй игрок «Реала», забивший в первых трех матчах ЛЧ

    Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил в каждом из первых своих трех матчей Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Он стал вторым игроком в истории мадридского клуба, кому удалось сделать это.

    24 октября, подопечные Карло Анчелотти обыграли португальскую «Брагу» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Победный гол забил Беллингем, поразивший ворота соперника на 61-й минуте.

    В текущем розыгрыше Лиги чемпионов хавбек повторил достижение экс-полузащитника «Реала» Кристиана Карамбе. Француз забивал в каждом из своих первых трех матчей турнира в сезоне-1997/1998.

    • В «Реал» Беллингем перебрался минувшим летом из дортмундской «Боруссии».
    • В девяти матчах испанского чемпионата английский полузащитник забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

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    Источник: TNT Sports

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    25.10.2023 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 10:14

      Молодая звезда, которая уже сейчас напоминает великого Зидана.
      Да и номер выбран не просто так.

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