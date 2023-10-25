Беллингем – второй игрок «Реала», забивший в первых трех матчах ЛЧ

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил в каждом из первых своих трех матчей Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Он стал вторым игроком в истории мадридского клуба, кому удалось сделать это.
24 октября, подопечные Карло Анчелотти обыграли португальскую «Брагу» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Победный гол забил Беллингем, поразивший ворота соперника на 61-й минуте.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов хавбек повторил достижение экс-полузащитника «Реала» Кристиана Карамбе. Француз забивал в каждом из своих первых трех матчей турнира в сезоне-1997/1998.
- В «Реал» Беллингем перебрался минувшим летом из дортмундской «Боруссии».
- В девяти матчах испанского чемпионата английский полузащитник забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
Источник: TNT Sports