Бышовец назвал проблемы в игре «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец считает, что столичный клуб буксует в последних матчах.

«Можно ли сказать, что «Динамо» в последнее время буксует? Думаю, что да. Нет ничего, что подтверждает обратное. Некая перестройка, связанная с новыми приобретениями, до сих пор идет. Линия клуба еще двухлетней давности – это ставка на молодежь и на воспитанников. Сегодняшняя ситуация противоречит этому тренду. Мы видим, что на поле есть проблемы, связанные с взаимопониманием игроков. Видим, что есть неполадки с игрой в обороне и атаке, – сказал Бышовец.