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    Бышовец назвал проблемы в игре «Динамо»

    Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец считает, что столичный клуб буксует в последних матчах.

    «Можно ли сказать, что «Динамо» в последнее время буксует? Думаю, что да. Нет ничего, что подтверждает обратное. Некая перестройка, связанная с новыми приобретениями, до сих пор идет. Линия клуба еще двухлетней давности – это ставка на молодежь и на воспитанников. Сегодняшняя ситуация противоречит этому тренду. Мы видим, что на поле есть проблемы, связанные с взаимопониманием игроков. Видим, что есть неполадки с игрой в обороне и атаке, – сказал Бышовец.

    • В последних пяти играх в рамках РПЛ москвичи не одержали ни одной победы.
    • «Динамо» с 18 очками идет на шестой строчке в турнирной таблице.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    24.10.2023 11:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22154

      Cleaner 24 октября, 11:19

      Динамо - это и есть проблема. Иначе отсутствие титулов ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПОДРЯД не объяснить.

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