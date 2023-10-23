На стадионе «Пари НН» могут провести хоккейные матчи

Клуб «Торпедо» обратился в Континентальную хоккейную лигу с предложением провести в январе домашний матч на футбольном стадионе «Нижний Новгород» – домашней арене «Пари НН».

«Клуб обратился в лигу с предложением провести игру на футбольном стадионе 7 января», – сказал источник. В этот день «Торпедо» сыграет с минским «Динамо».

Предполагается, что на арене пройдет и матч Молодежной хоккейной лиги с участием нижегородского клуба «Чайка».