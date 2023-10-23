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    На стадионе «Пари НН» могут провести хоккейные матчи

    Клуб «Торпедо» обратился в Континентальную хоккейную лигу с предложением провести в январе домашний матч на футбольном стадионе «Нижний Новгород» – домашней арене «Пари НН».

    «Клуб обратился в лигу с предложением провести игру на футбольном стадионе 7 января», – сказал источник. В этот день «Торпедо» сыграет с минским «Динамо».

    Предполагается, что на арене пройдет и матч Молодежной хоккейной лиги с участием нижегородского клуба «Чайка».

    • «Пари НН» проведет последний домашний матч в этом году 3 декабря против «Урала». Первая игра на своем поле в 2024 году у команды запланирована на 3 марта против «Факела».
    • Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял шесть матчей турнира.

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    Источник: ТАСС

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