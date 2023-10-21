Кобелев назвал две лучшие команды РПЛ по подбору игроков

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о выступлении команды в сезоне РПЛ.

«Команда летом пополнилась новыми футболистами, которые должны притереться, вписаться в игровую схему. Но мы видим, что «Динамо» не так хорошо прессингует, как это было при Сандро Шварце, интенсивность игры упала. Со стороны легко рассуждать, но есть факты, мимо которых нельзя пройти.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, какие траты были проведены и какие в связи с этим должны ставиться цели. С моей точки зрения, «Динамо» – вторая команда в РПЛ по подбору игроков, после «Зенита», – сказал Кобелев.