Семак рассказал о ходе восстановления Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда защитник команды Марио Фернандес сможет присоединиться к общей группе.

«Как проходит восстановление Фернандеса? И его, и Димы Васильева – хорошо. Оба занимаются индивидуально. Скоро увидим их на поле. Сначала индивидуально, потом присоединятся к команде. Это вопрос одной‑двух недель. Михаил Кержаков работает в общей группе», – сказал Семак.