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    Семак рассказал о ходе восстановления Фернандеса

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда защитник команды Марио Фернандес сможет присоединиться к общей группе.

    «Как проходит восстановление Фернандеса? И его, и Димы Васильева – хорошо. Оба занимаются индивидуально. Скоро увидим их на поле. Сначала индивидуально, потом присоединятся к команде. Это вопрос однойдвух недель. Михаил Кержаков работает в общей группе», – сказал Семак.

    • Фернандес получил повреждение в матче 10го тура РПЛ с «Оренбургом».
    • Ранее Семак заявил, что футболист травмировал боковую связку колена.

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    Источник: «Матч ТВ»

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