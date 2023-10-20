Абаскаль вернул Соболева к тренировкам в основе

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вернул в четверг нападающего Александра Соболева к тренировкам в основной группе. По данным источников РБК, он намерен включить форварда в заявку на матч РПЛ с «Пари НН».

Тренер не будет отстранять Соболева от матча, несмотря на существенные разногласия.