Абаскаль вернул Соболева к тренировкам в основе

С самого начала эта история напоминала какой то цирк. У него в команде нападающих нет, а он что то там в отношении Соболя тужится сделать, хоть я двумя руками за, чтобы ему в зимнее окно замену нашли, а он сам свалил бы куда подальше. Не думаю, что участие этого персонажа поможет Спартаку одержать победу. Уж очень все запущенным оказалось. Когда только это закончится?
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вернул в четверг нападающего Александра Соболева к тренировкам в основной группе. По данным источников РБК, он намерен включить форварда в заявку на матч РПЛ с «Пари НН».
Тренер не будет отстранять Соболева от матча, несмотря на существенные разногласия.
- Встреча «Спартака» против «Пари НН» пройдет в Москве 22 октября.
- 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.