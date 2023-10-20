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    Абаскаль вернул Соболева к тренировкам в основе

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вернул в четверг нападающего Александра Соболева к тренировкам в основной группе. По данным источников РБК, он намерен включить форварда в заявку на матч РПЛ с «Пари НН».

    Тренер не будет отстранять Соболева от матча, несмотря на существенные разногласия.

    • Встреча «Спартака» против «Пари НН» пройдет в Москве 22 октября.
    • 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 13:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1632

      SLADE2019 56 минут назад

      С самого начала эта история напоминала какой то цирк. У него в команде нападающих нет, а он что то там в отношении Соболя тужится сделать, хоть я двумя руками за, чтобы ему в зимнее окно замену нашли, а он сам свалил бы куда подальше. Не думаю, что участие этого персонажа поможет Спартаку одержать победу. Уж очень все запущенным оказалось. Когда только это закончится?

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      Рейтинг: +1788

      rac531 1 час назад

      А Федотов исключил футболиста из состава ЦСКА из-за обиды на его агента
      Футбольный агент Алексей Сафонов:
      «Это правда – Арбузов не тренируется с основной командой ЦСКА. У меня нет понимания, почему так происходит. У меня было интервью, где я сказал, что у Осинькина молодeжь развивается лучше, чем у Федотова. »

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      Рейтинг: +102

      Цугундeр 1 час назад

      Э! Харэ!!
      А об чём теперь срать и сраться будут тупоконечники с остроконечниками?
      Так и читать нечего будет.)

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