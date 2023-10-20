Абаскаль вернул Соболева к тренировкам в основе

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вернул в четверг нападающего Александра Соболева к тренировкам в основной группе. По данным источников РБК, он намерен включить форварда в заявку на матч РПЛ с «Пари НН».
Тренер не будет отстранять Соболева от матча, несмотря на существенные разногласия.
- Встреча «Спартака» против «Пари НН» пройдет в Москве 22 октября.
- 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Источник: РБК