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    • Пономарев: «Соболев дурачок, что пошел в «Зенит», впереди его ждут условные «Химки»

    Пономарев: «Соболев дурачок, что пошел в «Зенит», впереди его ждут условные «Химки»

    Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев считает ошибкой трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    – Соболев не будет играть в «Зените», потому что это не форвард. Любит играть на свободных мячах, когда его никто не опекает, никто не держит. Сядет в запас и будет сидеть. Лучшая команда у него была «Спартак». Дурачок он, что туда рванул. Потеряет игру и время.

    – Впереди условные «Химки»?

    – Да, правильно. Больше никуда его не возьмут. И то еще на него будут смотреть, потому что там надо выделяться, работать самому. Там нет таких классных игроков, как в «Спартаке». Так что здесь палка о двух концах. Пошел за большими деньгами – ну, получи там 2,5 миллиона в год. Да, это большие деньги, но будешь сидеть на лавке. И Семак всю игру потеряет в «Зените». Да он уже. Всю атаку потерял. Потому что играть на столба – это уже не игра.

    • У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.
    • Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1734165304
    Старче,вспомни анекдот про обезьяну:Дура-то дура,но...
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    aldo conte
    1734165686
    По мне так лучше играть в "Химках", чем сидеть на лавке в "Зените".
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    momwig_
    1734173884
    Соболев дурачок. Там не нужно продолжений. Был дураком в Спартаке, остался им и в Зените. Что-то получалось ситуативно лучше, но и всё. Спартаку повезло с этим трансфером. А Зенит хотел нагадить Спартаку, а наградил себе.
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