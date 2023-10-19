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    • Тормена рассказал, почему перешел в «Краснодар», а не в «Спартак»

    Тормена рассказал, почему перешел в «Краснодар», а не в «Спартак»

    27-летний защитник «Краснодара» Витор Тормена, пришедший в команду в августе из португальской «Браги», рассказал, почему выбрал именно «быков», а не «Спартак», куда его тоже приглашали.

    «Думаю, все дело в том, насколько сильно именно меня хотел «Краснодар», как детально мне рассказывали о проекте. Контакты со «Спартаком» были, но я почувствовал, что здесь буду счастливее. И «Краснодар» продемонстрировал, что я им очень нужен. Поэтому я легко принял именно его предложение», – сказал Тормена.

    • В текущем сезоне Тормена провел 8 матчей за «Краснодар».
    • «Быки» лидируют в чемпионате России по итогам 11 туров, «Спартак» находится на пятом месте.

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    Источник: Metaratings.ru

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