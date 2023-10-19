Мор сообщил, что Соболев выйдет в основе «Спартака» в матче с «Пари НН»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор считает, что дисциплинарные меры, которые применил в клубе к нападающему Александру Соболеву, носят воспитательный характер. Форвард был отстранен от работы с основой главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Также, по информации Мора, Соболев выйдет в стартовом составе красно-белых в ближайшем матче РПЛ.

«Ситуации разные могут быть. Мы, уверен, многого не знаем. Или знаем не все. У тренера задача не воспитать футболиста, а задача – выжать из него максимум, чтобы на поле он себя проявил. В итоге футболист должен показать на поле все, что он умеет. Перевоспитанием же занимаются в школе, в институте, родители.

Есть варианты: например, ты на выезде играешь. И в 8 утра, к примеру, должен быть на завтраке. А ты понимаешь, что ты лучше играешь, когда ты высыпаешься, и ты есть не идешь. В день игры, на мой взгляд, футболистов трогать нельзя.

Или, например, другой вариант, тренировка в 11 утра, а в 8:30 завтрак, те должен к этому времени приехать, взвешивание, измерение давления, потом ты готовишься и идешь на тренировку. И в этом случае, если ты приезжаешь позже, тут совсем другая ситуация. Ты должен приехать к определенному времени. И вот если Александр сюда не приезжал, это совсем другое дело.

Он был отстранен от тренировок, когда он и не мог играть. Получается, что это мера такая воспитательная. В ней ничего страшного нет. Сейчас он вместе с командой. Будет тренироваться. По моей информации, он выйдет с «Пари НН» в стартовом составе. Наказание он отбыл. На свободу с чистой совестью. Играть и забивать голы!

У нас в «Спартаке» было заведено так: те автомобили, что приезжают в Тарасовку до автобуса с командой, они прибыли вовремя. После него – это штраф. Юран въехал как‑то раз сразу после автобуса. Он стоял на взвешивании и смотрел в окно, ждал, чтобы еще кто‑то после него приехал, чтобы обидно не было, что он только один проштрафился.

Романцев создавал коллектив, он делал все, чтобы футболисты на поле проявляли себя еще лучше. Если кто‑то на тренировке пробежал не в полную силу, то потом еще раз бежали все. Круговая порука!

Такое ощущение, что Абаскаль к нашим футболистам относится более придирчиво, чем к легионерам. Это для команды самое плохое. Разделение!» – сказал Мор.