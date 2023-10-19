Бывший игрок сборной Израиля сообщил об угрозах после его слов в адрес Бензема

Бывший вратарь сборной Израиля Дуду Ават сообщил о поступивших ему угрозах после слов в адрес нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема. Голкипер назвал француза «сукиным сыном» на пяти языках за его поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.

«Действительно, после моего сообщения Бензема я получил угрозы. 7 октября в Израиле убивали детей, женщин, в том числе беременных. Это был настоящий ужас. И если человек не осуждает подобное, он не сукин сын, а еще хуже. Именно поэтому я так обратился к Бензема», – сказал Ават.