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    • Рианчо рассказал, что потребуется Абаскалю и Соболеву для разрешения конфликта

    Рианчо рассказал, что потребуется Абаскалю и Соболеву для разрешения конфликта

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо, считает, что нападающий Александр Соболев и главный тренер команды Гильермо Абаскаль должны проявить уважение и воспитание по отношению друг к другу, чтобы уладить конфликтную ситуацию.

    «Я думаю, что эту ситуацию можно исправить за счет повышения уровня воспитания с обеих сторон. Считаю, что в диалоге между взрослыми должно присутствовать уважение между собеседниками. Без уважения и воспитания диалог невозможен!» – сказал Рианчо.

    • 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22070

      Cleaner 2 минуты назад

      Абаскалю и Соболеву для разрешения конфликта потребуется ЧЕРЧЕСОВ вместо Абаскаля. Станислав быстро Дельфина в чувство приведет!!!...)))

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