Рианчо рассказал, что потребуется Абаскалю и Соболеву для разрешения конфликта

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо, считает, что нападающий Александр Соболев и главный тренер команды Гильермо Абаскаль должны проявить уважение и воспитание по отношению друг к другу, чтобы уладить конфликтную ситуацию.

«Я думаю, что эту ситуацию можно исправить за счет повышения уровня воспитания с обеих сторон. Считаю, что в диалоге между взрослыми должно присутствовать уважение между собеседниками. Без уважения и воспитания диалог невозможен!» – сказал Рианчо.