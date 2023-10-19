Рианчо рассказал, что потребуется Абаскалю и Соболеву для разрешения конфликта

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо, считает, что нападающий Александр Соболев и главный тренер команды Гильермо Абаскаль должны проявить уважение и воспитание по отношению друг к другу, чтобы уладить конфликтную ситуацию.
«Я думаю, что эту ситуацию можно исправить за счет повышения уровня воспитания с обеих сторон. Считаю, что в диалоге между взрослыми должно присутствовать уважение между собеседниками. Без уважения и воспитания диалог невозможен!» – сказал Рианчо.
- 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Источник: «Матч ТВ»