Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Карпин определил лучший матч сборной России с 2022 года

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился с тем, что матч против Камеруна был лучшим для национальной команды с момента приостановки ее выступлений в официальных турнирах в феврале 2022 года.

    «Да, разделяю это мнение. Не все, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность. Опять же, интенсивность зависит от двух сторон. Если команда соперника заставляет тебя действовать более интенсивно, то и уровень сопротивления другой. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Можно было проиграть, можно было выиграть или вничью сыграть. Я чисто от игры отталкиваюсь», – сказал Карпин.

    • 12 октября Россия дома победила Камерун – 1:0.
    • Единственный гол забил Федор Чалов.

    Новости по теме
    Карпин оценил дебют в сборной России четырех футболистов 1
    Карпин — Ловчеву: «В чем заключается дурилово?» 16
    Карпин ответил на критику Быстровым сборной России 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16742

      Алексей З 2 часа назад

      Лучший матч с Камеруном ?
      Охть.
      4 выхода 1/1 и только дебил-форвард да везение Сафонова, спасло от поражения.
      Странный выбор.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+