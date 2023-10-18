Карпин определил лучший матч сборной России с 2022 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин согласился с тем, что матч против Камеруна был лучшим для национальной команды с момента приостановки ее выступлений в официальных турнирах в феврале 2022 года.

«Да, разделяю это мнение. Не все, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность. Опять же, интенсивность зависит от двух сторон. Если команда соперника заставляет тебя действовать более интенсивно, то и уровень сопротивления другой. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Можно было проиграть, можно было выиграть или вничью сыграть. Я чисто от игры отталкиваюсь», – сказал Карпин.