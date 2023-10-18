Карпин ответил на критику Быстровым сборной России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, отреагировал на критику игры национальной команды от экс-футболиста Владимира Быстрова.

«Я в принципе не читаю и не смотрю ничего. Эпитеты Быстрова? Ничего не видел.

Нежелание выкладываться? Я уже говорил на послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией», – сказал Карпин.

Россия сыграла вничью в товарищеском матче с Кенией – 2:2.

Голы в команде Валерия Карпина забили Александр Соболев и Иван Обляков, сравнявший счет на 89-й минуте.

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