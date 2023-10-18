Карпин ответил на критику Быстровым сборной России

То есть Карпин считает, что его команда играла со 100%-й мотивацией? И не переиграла Кению, так как слабее их в игровом плане? Я думаю, любая команда ФНЛ сильнее Кении в любом плане.
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, отреагировал на критику игры национальной команды от экс-футболиста Владимира Быстрова.
«Я в принципе не читаю и не смотрю ничего. Эпитеты Быстрова? Ничего не видел.
Нежелание выкладываться? Я уже говорил на послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией», – сказал Карпин.
- Россия сыграла вничью в товарищеском матче с Кенией – 2:2.
- Голы в команде Валерия Карпина забили Александр Соболев и Иван Обляков, сравнявший счет на 89-й минуте.