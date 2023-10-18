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    Карпин ответил на критику Быстровым сборной России

    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, отреагировал на критику игры национальной команды от экс-футболиста Владимира Быстрова.

    «Я в принципе не читаю и не смотрю ничего. Эпитеты Быстрова? Ничего не видел.

    Нежелание выкладываться? Я уже говорил на послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией», – сказал Карпин.

    • Россия сыграла вничью в товарищеском матче с Кенией – 2:2.
    • Голы в команде Валерия Карпина забили Александр Соболев и Иван Обляков, сравнявший счет на 89-й минуте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7024

      Давид59 10 минут назад

      То есть Карпин считает, что его команда играла со 100%-й мотивацией? И не переиграла Кению, так как слабее их в игровом плане? Я думаю, любая команда ФНЛ сильнее Кении в любом плане.

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