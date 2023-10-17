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    • Тихонов рассказал, какие выводы сделал Карпин по итогам октябрьских матчей сборной России

    Тихонов рассказал, какие выводы сделал Карпин по итогам октябрьских матчей сборной России

    Андрей Тихонов порассуждал о пользе игр сборной России с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

    По его мнению, матч с кенийцами поможет главному тренеру национальной команды Валерию Карпину отсеять футболистов, не соответствующих уровню сборной.

    «Футбол я смотрел. Очень впечатлен. Даже Валерий Карпин сказал, что теперь он понимает, куда и как ему нужно двигаться.

    Часть футболистов, которые играли вчера, не должны привлекаться в национальную сборную. Не буду называть фамилий. По следующему вызову в сборную мы поймем, кто должен там быть, а кто нет.

    В сборной должны играть самые сильные наши игроки. Почему сейчас сборная не могла сыграть сильнейшим составом две игры? Ну и что, что это товарищеские матчи.

    Карпин сказал, что мотивация у игроков была. Но он увидел, что многие футболисты не тянут сборную. Он просто не говорит об этом вслух.

    Я работал с Карпиным, играл и тренировался с ним. Он требовательный и фанат своей работы. И в игре он тоже никому спуску не давал», – сказал Тихонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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