Кобелев прошелся по сборной России за ничью с Кенией

Экс-тренеру «Динамо» Андрею Кобелеву было противно наблюдать за игрой сборной России в матче с Кенией.

– Как бы вы оценили готовность и состояние сборной?

– Интересный вопрос. Уже кто только не высказался, и мне, честно говоря, не хочется лишний раз об этом говорить. Потому что связать в едино эти два матча невозможно.

Второй матч вообще был позорный, я даже не досмотрел до конца, потому что противно было смотреть.

– На ваш взгляд, проблема в мотивации?

– Мотивации? А какая мотивация у футболиста может быть больше, чем играть за сборную? Я всегда говорил: первое, тренер должен быть освобожден, чтобы никакие закулисные дела не происходили.

Второе, в сборную должны вызываться лучшие игроки, а не игроки с русским паспортом. Должны вызываться люди, которые определяют игру в своих коллективах, а не те, которые периодически выходят в стартовом составе. А некоторые играют по 20-30 минут за 11 игр.

Сама система первой сборной сейчас размыта, туда приглашаются люди, которых там близко не должно быть. Поэтому и отношение такое.

– Это агентские штучки?

– Вы спросите у тренеров, за какие заслуги они вызывают людей, которые не играют в основных составах своих команд. Они вам расскажут.

– Почему Джикия провел такой блеклый матч?

– Не хочу говорить о персоналиях. Вся сборная сыграла плохо. Честно говоря, мне не хочется говорить на эту тему. Про эту сборную, про то, как она формируется, про то, что необходимо делать, я уже все сказал. Поэтому мне не интересно, и я боюсь, что эта сборная будет скоро не интересна никому.