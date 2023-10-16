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  • Колосков назвал игрока, который тащит кризисный «Спартак»: Сильнейший футболист РПЛ»

Колосков назвал игрока, который тащит кризисный «Спартак»: Сильнейший футболист РПЛ»

16 октября 2023, 19:26
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги 11 туров РПЛ. Отдельно он отметил лидирующий «Краснодар», а также Квинси Промеса из «Спартака».

«После трети сезона наш чемпионат все равно кажется предсказуемым. Но удивил своей стабильностью «Краснодар», который, в отличие от «Спартака», ЦСКА и «Зенита», играет с меньшими перепадами – они по праву занимают первое место. Их тренер Ивич по праву забрал приз лучшему тренеру месяца два раза подряд – сейчас это лучший специалист в РПЛ.

Что касается лучшего игрока трети сезона, то это безусловно Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звезды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный «Спартак». На сегодняшний день это сильнейший футболист нашей лиги», – сказал Колосков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (5)
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neim
1697475491
" Что касается лучшего игрока трети сезона, то это безусловно Квинси Промес. " А может всё-таки после Кордобы, который тоже тащит ? И не кризисный, а вполне успешный по нынешним меркам Краснодар ?
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alefreddy
1697475765
ну и Промес играет с перепадами но на фоне других которые отбывают номер то да
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ramblernasheveverythng
1697476083
Молодец , порвал с своим тёмным прошлым и встал на путь истинный . И всё это благодаря переезду Квинси в Россию .
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АлексМак
1697489048
Бред маразматика
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