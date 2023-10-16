Колосков назвал игрока, который тащит кризисный «Спартак»: Сильнейший футболист РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги 11 туров РПЛ. Отдельно он отметил лидирующий «Краснодар», а также Квинси Промеса из «Спартака».

«После трети сезона наш чемпионат все равно кажется предсказуемым. Но удивил своей стабильностью «Краснодар», который, в отличие от «Спартака», ЦСКА и «Зенита», играет с меньшими перепадами – они по праву занимают первое место. Их тренер Ивич по праву забрал приз лучшему тренеру месяца два раза подряд – сейчас это лучший специалист в РПЛ.

Что касается лучшего игрока трети сезона, то это безусловно Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звезды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный «Спартак». На сегодняшний день это сильнейший футболист нашей лиги», – сказал Колосков.