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    • Колосков назвал игрока, который тащит кризисный «Спартак»: Сильнейший футболист РПЛ»

    Колосков назвал игрока, который тащит кризисный «Спартак»: Сильнейший футболист РПЛ»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги 11 туров РПЛ. Отдельно он отметил лидирующий «Краснодар», а также Квинси Промеса из «Спартака».

    «После трети сезона наш чемпионат все равно кажется предсказуемым. Но удивил своей стабильностью «Краснодар», который, в отличие от «Спартака», ЦСКА и «Зенита», играет с меньшими перепадами – они по праву занимают первое место. Их тренер Ивич по праву забрал приз лучшему тренеру месяца два раза подряд – сейчас это лучший специалист в РПЛ.

    Что касается лучшего игрока трети сезона, то это безусловно Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звезды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный «Спартак». На сегодняшний день это сильнейший футболист нашей лиги», – сказал Колосков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      ramblernasheveverythng 2 часа назад

      Молодец , порвал с своим тёмным прошлым и встал на путь истинный . И всё это благодаря переезду Квинси в Россию .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3493

      alefreddy 2 часа назад

      ну и Промес играет с перепадами но на фоне других которые отбывают номер то да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5928

      neim 2 часа назад

      " Что касается лучшего игрока трети сезона, то это безусловно Квинси Промес. "

      А может всё-таки после Кордобы, который тоже тащит ? И не кризисный, а вполне успешный по нынешним меркам Краснодар ?

      2
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      Рейтинг: +157

      ramblernasheveverything 2 часа назад

      а голландец на себе тащит кризисный «Спартак».====
      Вот вам и Гейропа )))

      0
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